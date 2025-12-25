भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ने वाले देश ने दी सफाई, भारत के विरोध के बाद क्या बोला?

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक 2014 में बनी इस मूर्ति को थाई सेना ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद भारत ने घटना की कड़ी निंदा की।

जंग के बीच भगवान विष्णु की मूर्ति को खंडित करने के बाद अब थाइलैंड ने इस पर सफाई दी है। कंबोडिया ने कहा है कि यह ढांचा एक धार्मिक स्थल नहीं था और यह उसकी सेना ने सुरक्षा कारणों की वजह से यह कार्रवाई की थी। इससे पहले बुधवार को कंबोडिया ने थाइलैंड पर विवादित सीमा क्षेत्र में एक हिंदू प्रतिमा को गिराने का आरोप लगाया था। वहीं भारत ने इसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई करार देते हुए दोनों देशों से विरासत को नुकसान ना पहुंचाने की अपील की थी।

जानकारी के मुताबिक यह मूर्ति अन सेस इलाके में कंबोडिया की सीमा के भीतर स्थित थी। मूर्ति को गिराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कथित तौर पर 2014 में बनी विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर की मदद से गिराते हुए देखा जा सकता है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

मूर्ति को गिराए जाने पर भारत की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए, थाई-कंबोडियाई सीमा प्रेस केंद्र ने कहा कि यह कार्रवाई धर्म या विश्वासों से संबंधित नहीं थी और इसे पूरी तरह से क्षेत्र प्रबंधन और सुरक्षा के लिए किया गया। थाई अधिकारियों ने आगे कहा कि इस जगह को धार्मिक स्थल के रूप में आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी। थाइलैंड की तरफ से आगे कहा गया कि इसे हटाने का मकसद ऐसे प्रतीकों को रोकना था जो संवेदनशील सीमा पर तनाव बढ़ा सकते थे। थाइलैंड ने कहा है कि वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, जिसमें हिंदू धर्म भी शामिल है।

भारत ने क्या कहा था? गौरतलब है कि दरअसल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, थाइलैंड और कंबोडिया के बीच बीते कई हफ्तों से जंग जारी है। बीते आठ दिसंबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 8 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर की मदद से गिराए जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद भारत ने नाराजगी जाहिर की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में बुधवार को कहा कि ऐसे अपमानजनक कृत्यों से हिंदू देवता को दुनिया भर में मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा," हमने हाल ही में बनी एक हिंदू धार्मिक देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं, जो थाई-कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में स्थित है। हिंदू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में लोग हमारी साझा सभ्यतागत विरासत के हिस्से के रूप में बहुत सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इलाके पर दावों के बावजूद, ऐसी घटनाओं से दुनिया भर के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए।"