एक फोन कॉल से युद्ध रोक दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा; थाइलैंड-कंबोडिया जंग में अब तक 5 लाख लोग बेघर

संक्षेप: ट्रंप ने इस दौरान एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 8 वैश्विक जंग रुकवाए हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि वह हालिया जंग रोकने के लिए एक फोन कॉल करने जा रहे हैं।

Thailand Cambodia Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर हैरतअंगेज दावा किया है। ट्रंप ने एशिया के दो बड़े देशों के बीच भड़की भयावह जंग को सिर्फ एक फोन कॉल से रोकने की बात कहकर चौंका दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, थाइलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर सीमा विवाद भड़क उठा है। हिंसक झड़पों के बाद अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं, वहीं करीब 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इससे पहले बीते जुलाई में भी दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौता करवाने का दावा किया था। हालांकि अब यह समझौता टूट चुका है।

अब हाल ही में इस जंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने पेन्सिलवेनिया में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए एक फोन कॉल करना होगा। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रुकवाने का दावा भी किया। ट्रंप ने कहा, "10 महीनों में मैंने आठ युद्ध खत्म करवाए, जिसमें कोसोवो-सर्बिया, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं। वे लड़ रहे थे। इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया। आर्मेनिया और अजरबैजान।”

ट्रंप ने आगे कहा, “मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है, कंबोडिया और थाइलैंड ने आज फिर से शुरू कर दिया है। कल मुझे एक फोन कॉल करना है। मैं एक फोन कॉल करने जा रहा हूं और दो बहुत शक्तिशाली देशों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोकूंगा। वे फिर से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं यह करूंगा।”

थाईलैंड-कंबोडिया के बीच भड़की जंग गौरतलब है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद औपनिवेशिक काल से ही चला आ रहा है। फ्रांस द्वारा विभाजित की गई सीमा रेखा को लेकर दोनों देश अक्सर आपस में उलझ पड़ते हैं। दोनों देश ऐतिहासिक शिव मंदिरों पर दावा करते हैं जो विवादित सीमा क्षेत्रों में आते हैं।