Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Thailand Cambodia conflict 5 lakh people displaced Donald Trump says will make a phone call
एक फोन कॉल से युद्ध रोक दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा; थाइलैंड-कंबोडिया जंग में अब तक 5 लाख लोग बेघर

एक फोन कॉल से युद्ध रोक दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा; थाइलैंड-कंबोडिया जंग में अब तक 5 लाख लोग बेघर

संक्षेप:

ट्रंप ने इस दौरान एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 8 वैश्विक जंग रुकवाए हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि वह हालिया जंग रोकने के लिए एक फोन कॉल करने जा रहे हैं।

Dec 10, 2025 06:29 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

Thailand Cambodia Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर हैरतअंगेज दावा किया है। ट्रंप ने एशिया के दो बड़े देशों के बीच भड़की भयावह जंग को सिर्फ एक फोन कॉल से रोकने की बात कहकर चौंका दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, थाइलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर सीमा विवाद भड़क उठा है। हिंसक झड़पों के बाद अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं, वहीं करीब 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इससे पहले बीते जुलाई में भी दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौता करवाने का दावा किया था। हालांकि अब यह समझौता टूट चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अब हाल ही में इस जंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने पेन्सिलवेनिया में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए एक फोन कॉल करना होगा। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रुकवाने का दावा भी किया। ट्रंप ने कहा, "10 महीनों में मैंने आठ युद्ध खत्म करवाए, जिसमें कोसोवो-सर्बिया, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं। वे लड़ रहे थे। इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया। आर्मेनिया और अजरबैजान।”

ट्रंप ने आगे कहा, “मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है, कंबोडिया और थाइलैंड ने आज फिर से शुरू कर दिया है। कल मुझे एक फोन कॉल करना है। मैं एक फोन कॉल करने जा रहा हूं और दो बहुत शक्तिशाली देशों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोकूंगा। वे फिर से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं यह करूंगा।”

थाईलैंड-कंबोडिया के बीच भड़की जंग

गौरतलब है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद औपनिवेशिक काल से ही चला आ रहा है। फ्रांस द्वारा विभाजित की गई सीमा रेखा को लेकर दोनों देश अक्सर आपस में उलझ पड़ते हैं। दोनों देश ऐतिहासिक शिव मंदिरों पर दावा करते हैं जो विवादित सीमा क्षेत्रों में आते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
धरी रह गई ट्रंप की डील, फिर लड़ने लगे ये दो देश; घर छोड़कर भाग रहे हजारों लोग
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर भड़की लड़ाई, किसकी सेना में कितना दम?

इससे पहले दोनों देशों के बीच जुलाई में हुई झड़प में दर्जनों लोग मारे गए और लगभग 300,000 लोग विस्थापित हो गए थे। जिसके बाद ट्रंप के दबाव के बाद दोनों देशों में युद्धविराम पर मंजूरी जताई थी। हालांकि बीते रविवार रात दोनों देशों की सीमा पर हुई सड़क में एक थाई सैनिक की मौत के बाद तनाव अचानक बढ़ गया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।