फिर 'तत्काल' युद्धविराम पर सहमत हुए थाइलैंड और कंबोडिया, इस साल दूसरी बार हुआ समझौता

थाइलैंड और कंबोडिया ने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद में चल रहे घमासान लड़ाई को समाप्त करने के लिए शनिवार को एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 'तत्काल युद्धविराम' की घोषणा की गई। यह युद्धविराम आज दोपहर 12 बजे (स्थानीय समय) से प्रभावी हो गया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते में सभी प्रकार के हथियारों के उपयोग को रोकने, नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर हमलों को बंद करने तथा सैन्य ठिकानों पर आक्रमण न करने का प्रावधान है।

यह इस साल दूसरी बार है जब दोनों पड़ोसी देशों ने युद्धविराम पर सहमति जताई है। जुलाई 2025 में भी इसी तरह के सीमा संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया की मध्यस्थता से एक युद्धविराम समझौता हुआ था, जो अक्टूबर में मजबूत किया गया था। लेकिन दिसंबर की शुरुआत में फिर से झड़पें शुरू हो गईं, जिससे पुराना समझौता टूट गया।

हालिया घटनाएं

थाइलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा पर दशकों पुराना विवाद है, जो मुख्य रूप से प्राचीन मंदिरों (जैसे प्रीह विहार और ता मुएन थोम) और औपनिवेशिक काल की सीमा रेखा से जुड़ा है। 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों को कंबोडिया का बताया था, लेकिन आसपास के इलाकों पर विवाद बना रहा।

इस साल जुलाई में पांच दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद युद्धविराम हुआ था। लेकिन 7-8 दिसंबर 2025 से फिर झड़पें शुरू हो गईं। थाइलैंड ने हवाई हमले किए, जबकि कंबोडिया ने रॉकेट और तोपों से जवाब दिया। लड़ाई लाओस के पास जंगली क्षेत्रों से लेकर थाईलैंड की खाड़ी के तटीय प्रांतों तक फैल गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगाया।

हालिया संघर्ष में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सैनिक और नागरिक शामिल हैं। दोनों तरफ से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं- थाइलैंड में लगभग 4 लाख और कंबोडिया में 5 लाख से अधिक।

वार्ताओं का सफर

  • 22 दिसंबर: आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों देश 24 दिसंबर से वार्ता पर सहमत हुए।
  • 24-26 दिसंबर: जनरल बॉर्डर कमिटी (जीबीसी) की बैठकें थाइलैंड के चांथाबुरी प्रांत में हुईं, जहां तनावपूर्ण माहौल में समझौता तैयार हुआ।
  • 27 दिसंबर: रक्षा मंत्री स्तर पर हस्ताक्षर, युद्धविराम प्रभावी।

समझौते में सैनिकों की मौजूदा स्थिति को फ्रीज करने, कोई नई तैनाती न करने और नागरिकों की जल्द घर वापसी की बात है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर झूठी जानकारी फैलाने से बचने का भी वादा किया है।

अंतरराष्ट्रीय भूमिका

अमेरिका, चीन और मलेशिया ने मध्यस्थता की कोशिशें कीं। ट्रंप ने जुलाई में पहला युद्धविराम कराया था और दिसंबर में भी फोन कॉल से दबाव डाला। आसियान ने शांति की अपील की। हालांकि युद्धविराम की घोषणा से राहत की उम्मीद है, लेकिन विशेषज्ञ सतर्क हैं क्योंकि पहले का समझौता भी जल्द टूट गया था। दोनों देशों ने स्थायी समाधान के लिए सीमा निर्धारण और डी-माइनिंग पर बातचीत जारी रखने का संकेत दिया है। यह युद्धविराम अगर टिका रहा तो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इतिहास बताता है कि सीमा विवाद आसानी से सुलझ नहीं पाते।

