पहले पोते की जानू फिर चाचा की प्रेमिका, भड़के दादा का ऐलान- 10 थप्पड़ मारो 75000 लो

माता-पिता अक्सर अपने बच्चों की हरकतों से इतने तंग आ जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसका सामना कैसे करें। कभी-कभी तो वे इतने मजबूर हो जाते हैं कि फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। थाईलैंड से ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यहां के प्रसिद्ध ड्यूरियन व्यापारी अर्नोन रोडथोंग ने एक चौंकाने वाली घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई भी उनके शादीशुदा बेटे की प्रेमिका के गाल पर कम से कम 10 थप्पड़ मारेगा, उसे 30,000 थाई बाह्त (लगभग 75,000 रुपये) का इनाम मिलेगा।

देश क सबसे बड़ी फल कंपनी के मालिक रिपोर्ट्स के अनुसार, 65 वर्षीय रोडथोंग दक्षिणी थाईलैंड के चुम्फॉन प्रांत में रहते हैं और देश की सबसे बड़ी ड्यूरियन (एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय फल) कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी प्रतिदिन करीब 50 टन ड्यूरियन फलों की प्रोसेसिंग करती है। उन्होंने कड़ी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया है और उन्हें 'ड्यूरियन टायकून' के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिलहाल वे अपने व्यवसाय की बजाय पारिवारिक कलह के कारण सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके परिवार में हुआ विवाद ने उन्हें मीडिया की नजरों में ला दिया है।

उनके बेटे से जुड़ा है पूरा मामला साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला उनके बेटे चाई से जुड़ा है, जो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। रोडथोंग का कहना है कि चाई ने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया और कंपनी की एक महिला कर्मचारी 'ऑन' के साथ संबंध बना लिए। मामला तब और जटिल हो गया जब पता चला कि यह महिला पहले रोडथोंग के पोते को डेट कर चुकी थी। बाद में पैसे के लालच में उसने पोते को छोड़कर उसके चाचा (चाई) को अपना शिकार बनाया।

पोते को भी कर चुकी है डेट रोडथोंग के अनुसार, महिला ने कंपनी में एकाउंटेंट के तौर पर काम शुरू किया, फिर धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों से करीबियां बढ़ाईं और बेटे चाई को फंसाने में कामयाब हो गई। चाई ने न केवल अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बल्कि उसे बंदूक दिखाकर धमकी भी दी। गुस्से में आकर इस बिजनेस टायकून ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली कि जो भी मेरे बेटे की प्रेमिका को कम से कम 10 थप्पड़ मारेगा, तो मैं उसे 30,000 बाह्त दूंगा। अगर पुलिस जुर्माना लगाए, तो वह भी मैं भरूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य अपनी बहू को न्याय दिलाना और बेटे को उसके कदमों का अहसास कराना है।

पोस्ट पर चर्चा तेज दरअसल, थाई कानून में किसी को थप्पड़ या मुक्का मारना 'सिंपल असॉल्ट' की श्रेणी में आता है, जिसकी सजा दो साल तक की कैद या 40,000 बाह्त का जुर्माना हो सकता है। ऐसे में रोडथोंग ने कहा कि अगर उनकी यह घोषणा गैरकानूनी पाई गई, तो वे सजा काटने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी मेज पर 10 लाख बाह्त (लगभग 23 लाख रुपये) नकद रखकर दिखाया कि उनका ऑफर महज मजाक नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ ने इसे हास्यपूर्ण बताया, तो कुछ ने तुरंत ऑफर लेने की बात कही।