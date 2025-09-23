'ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू भगवान', यूएस में हनुमान जी की मूर्ति पर रिपब्लिकन नेता के बिगड़े बोल
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने रिपब्लिकन नेता डंकन के इस बयान को हिंदू-विरोधी और भड़काऊ करार दिया। संगठन ने टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी को शिकायत दर्ज कर इस मामले पर जल्द से जल्द ऐक्शन लेने की मांग की है।
अमेरिका में 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति पर एक रिपब्लिकन नेता ने सवाल उठाए हैं। टेक्सास के शुगर लैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में यह प्रतिमा लगाई गई है, जिसे जिसे 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' कहा जाता है। इसका विरोध करते हुए रिपब्लिकन लीडर अलेक्जेंडर डंकन ने अमेरिका को ईसाई देश बताया। उन्होंने कहा, 'हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति लगाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं।' डंकन ने प्रतिमा का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए यह बात कही, जिसे लेकर भारी हंगामा मच गया है।
अलेक्जेंडर डंकन ने बाइबिल का हवाला देते हुए कहा, 'तुम्हें मेरे अलावा कोई अन्य देवता नहीं रखना चाहिए। तुम्हें स्वर्ग, पृथ्वी या समुद्र में किसी भी प्रकार की मूर्ति या छवि नहीं बनानी चाहिए।' डंकन की इन टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस बयान को हिंदू-विरोधी और भड़काऊ करार दिया। संगठन ने टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी को शिकायत दर्ज कर इस मामले पर ऐक्शन लेने की मांग की है। मालूम हो कि 2024 में अनावरण की गई 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' अमेरिका में सबसे ऊंची हिंदू स्मारकों में से एक है।
इंटरनेट यूजर्स ने याद दिलाया इतिहास
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की ओर से एक्स पर लिखा गया, 'हेलो... टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी, क्या आप अपने सीनेट उम्मीदवार को अनुशासन में रखेंगे, जो आपकी ही भेदभाव-विरोधी नीतियों का उल्लंघन करता है और हिंदू-विरोधी नफरत प्रदर्शित करता है। साथ ही प्रथम संशोधन के स्थापना खंड का अनादर करता है?' कई इंटरनेट यूजर्स ने भी नेता को याद दिलाया कि अमेरिकी संविधान सभी को अपनी पसंद की धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। जॉर्डन क्राउडर नाम के शख्स ने लिखा, 'आप हिंदू नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यह झूठा है। वेद ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2000 साल पहले लिखे गए थे और वे असाधारण ग्रंथ हैं। ईसाई धर्म पर इसका स्पष्ट प्रभाव है। इसलिए उस धर्म का सम्मान करना और उसका अध्ययन करना बुद्धिमानी होगी, जो आपके धर्म से पहले का है और उसने इसे प्रभावित किया है।'
