'ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू भगवान', यूएस में हनुमान जी की मूर्ति पर रिपब्लिकन नेता के बिगड़े बोल

अमेरिका में 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति पर एक रिपब्लिकन नेता ने सवाल उठाए हैं। टेक्सास के शुगर लैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में यह प्रतिमा लगाई गई है, जिसे जिसे 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' कहा जाता है। इसका विरोध करते हुए रिपब्लिकन लीडर अलेक्जेंडर डंकन ने अमेरिका को ईसाई देश बताया। उन्होंने कहा, 'हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति लगाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं।' डंकन ने प्रतिमा का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए यह बात कही, जिसे लेकर भारी हंगामा मच गया है।

अलेक्जेंडर डंकन ने बाइबिल का हवाला देते हुए कहा, 'तुम्हें मेरे अलावा कोई अन्य देवता नहीं रखना चाहिए। तुम्हें स्वर्ग, पृथ्वी या समुद्र में किसी भी प्रकार की मूर्ति या छवि नहीं बनानी चाहिए।' डंकन की इन टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस बयान को हिंदू-विरोधी और भड़काऊ करार दिया। संगठन ने टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी को शिकायत दर्ज कर इस मामले पर ऐक्शन लेने की मांग की है। मालूम हो कि 2024 में अनावरण की गई 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' अमेरिका में सबसे ऊंची हिंदू स्मारकों में से एक है।