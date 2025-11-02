अचानक आत्महत्या की बात क्यों करने लगे एलन मस्क? एलियन्स को लेकर भी दावा
संक्षेप: एलन मस्क और जो रोगन जिस धूमकेतू 3I/ATLAS की बात कर रहे थे, वह एक अंतरतारकीय धूमकेतू था। इसका मतलब वह हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं था, बल्कि कहीं बाहर अंतरिक्ष से आया था।
Elon Musk: अमेरिका के अरबपति व्यापारी एलन मस्क एक बार फिर से चर्चा में हैं। एक पॉडकॉस्ट के दौरान रहस्यमय अंतरतारकीय धूमकेतू और अंतरिक्ष में एलियन होने या न होने के सिद्धांतों पर पर बात करते हुए मस्क ने कहा कि वह कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। मस्क ने दावा किया कि अगर उन्हें कभी भी एलियन के होने के सबूत मिलने मिले तो वह उन्हें सीधे दुनिया के सामने लाकर रख देंगे।
अमेरिकी पॉडकॉस्टर जो रोगन के साथ बात करते हुए टेस्ला सीईओ ने अंतरिक्ष में एलियन होने के दावे को लेकर भी खुलकर बात की। इस पर एलन मस्क ने कहा, "मेरा मतलब है, एक बात मैं कह सकता हूँ, देखिए, अगर मुझे एलियंस के किसी भी सबूत के बारे में पता चलता है, तो मैं आपके शो में आऊँगा और शो में उसका खुलासा करूँगा।"
इसके बाद मस्क ने मुस्कुराते हुए कहा, "और मैं यह बात भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। तो, कैमरे के लिए भी कह देता हूं कि मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं रिकॉर्ड के लिए यह चीज स्पष्ट कर दे रहा हूं।"
गौरतलब है कि मस्क का यह बयान सोशल मीडिया पर चलने वाली उस थ्योरी को लेकर था, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को एलियंस के बारे में जानकारी होती है, या वह उसे खोजने की कोशिश करता है, तो उसे रहस्यमय तरीके से मार दिया जाता है।
आपको बता दें, एलन मस्क और जो रोगन जिस धूमकेतू 3I/ATLAS की बात कर रहे थे, वह एक अंतरतारकीय धूमकेतू था। इसका मतलब वह हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं था, बल्कि कहीं बाहर अंतरिक्ष से आया था। अपने असमान्य पथ और रासायनिक संरचना के कारण उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। हार्वर्ड के खगोलशास्त्री डॉ. एवी लोएब और भविष्यवादी मिचियो काकू सहित कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका अजीब व्यवहार कृत्रिम या एलियन उत्पत्ति का संकेत दे सकता है, हालाँकि कई खगोलविदों का मानना है कि प्राकृतिक कारण अधिक संभावित हैं।
