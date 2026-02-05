Hindustan Hindi News
Tesla CEO Elon Musk has made a bold prediction about AI saying AI will soon be deployed in space
बस 30 से 36 महीने और फिर…; एआई को लेकर एलन मस्क ने दे दी बड़ी चेतावनी

संक्षेप:

टेस्ला सीईओ एलन मस्क का कहना है कि एआई डेटा सेंटर्स और कंप्यूटिंग की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, शायद जल्दी ही इन्हें अंतरिक्ष में ले जाना पड़े। अंतरिक्ष में सोलर ऊर्जा की उपलब्धता की बात करते हुए मस्क ने कहा वहां पर तीव्र गति से इसका विकास होगा।

Feb 05, 2026 09:13 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अरबपति व्यापारी एलन मस्क भविष्य पर अपने दावों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने तर्क दिया कि आने वाले कुछ समय में ही एआई से ऊर्जा खपत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि धरती की ऊर्जा संरचना इसे पूरा करने में अक्षम होगी। मस्क ने दावा किया कि इसी की वजह से उन्नत कंप्यूटिंग को जल्दी ही पृथ्वी से बाहर ले जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं मस्क ने इस घटना के लिए ज्यादा दूर की बात भी नहीं कि उन्होंने कहा कि ऐसा केवल दो से तीन साल के भीतर हो जाएगा। सोलर ऊर्जा की अधिक मात्रा की वजह से अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर एआई सिस्टम चलाना धरती की तुलना में ज्यादा आसान होगा।

एक पॉडकॉस्ट के दौरान एआई की ऊर्जा खपत पर बात करते हुए मल्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ी रुकावट बिजली की खपत ही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका औसतन लगभग आधा टेरावाट बिजली खपत करता है और इसे दोगुना करना बेहद कठिन और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। इसके मुकाबले, अंतरिक्ष एक अधिक सुविधापूर्ण समाधान प्रदान करता है। धरती की कक्षा में लगे सौर पैनल लगातार सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं और वायुमंडलीय हानि से बचे रहते हैं, जिससे ये पैनल धरती पर लगे पैनलों की तुलना में कई गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।

मस्क ने तर्क दिया कि जैसे-जैसे सैटेलाइट लॉन्च और व्यक्तियों को अंतरिक्ष में लाने ले जाने की लागत कम होगी वैसे ही आर्बिटल में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। मस्क ने कहा कि जब ऐसा होगा तो फिर कम्यूटिंग की अगली पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष ही एक सही स्थान होगा। गौरतलब है कि मस्क की कंपनी स्पेसएक्स लगातार अपने रॉकेट्स के लिए जानी जाती है। इनकी कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी वापस धरती पर आ पाए थे। मस्क की कंपनी लगातार इस फील्ड में रिसर्च करके लॉन्चिंग और रॉकेट्स को सस्ता बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने रियूजिबल रॉकेट्स भी बनाए हैं।

मानवता को मंगल गृह पर बसाने का सपना देखने वाले मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर हम पृथ्वी पर ही बने रहेंगे, तो फिर तकनीकि रूप से कभी भी मजबूत नहीं होंगे, एआई का अगला प्रयोग अटका रह सकता है। मस्क ने दावा किया कि कुछ सालों के भीतर ही अंतरिक्ष में लगाए जाने वाले एआई कंम्प्यूटिंग क्षमता की मात्रा धरती पर लगाई जा रही कुछ क्षमता से ज्यादा हो जाएगा।

आपको बता दें, मस्क का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका में एआई की वजह से होने वाली ऊर्जा खपत की लगातार चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले अमेरिका के व्यापारिक मामलों के मंत्री ने भी एआई डेटा सेंटर्स से होने वाली ऊर्जा खपत पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि भारत और चीन जैसे देशों में लोगों के एआई चलाने का खर्च आखिर अमेरिका क्यों उठाए? गौरतलब है कि इन डेटा सेंटर्स में बड़ी मात्रा में ऊर्जा खपत होती है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

