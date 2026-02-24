पाकिस्तान में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से अटैक कर रहे आतंकी, डीएसपी समेत मारे गए कई पुलिसकर्मी
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले में कई पुलिस के जवान मारे गए। इसमें एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। पाकिस्तान में आतंकी अब क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए हमला करते हैं। यह ट्रेंड काफी खतरनाक हो गया है.
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमले में पुलिस के कई जवान मारे गए हैं। इसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के एक अधिकारी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में लाची के डीएसपी की मौत हो गई। एक दिन पहले बताया गया था कि आतंकी हमले में अर्द्धसैनिक बल फेडरल कांस्टेबुलरी (एफसी) के तीन जवान मारे गए। घटना के बाद कोहाट से अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पिछले हफ्ते, खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में एक चेकपोस्ट पर विस्फोटक से भरे वाहन से हुए हमले में 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।
क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला
पाकिस्तान में हमले का एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है। कराक जिले में हुए हमले में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि टीटीपी ने ये हमले करवाए होंगे। बीते कुछ दिनों में आतंकियों ने ड्रोन से काफी हमले किए हैं।
कितना गंभीर है यह ट्रेंड
आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ड्रोन के जरिए आतंकी हमले बेहद गंभीर हैं। इस तरह दूर बैठकर हीआतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। अगर स्वार्म अटैक शुरू हुआ तो दिक्कत और बढ़ जाएगी।
क्या होते हैं क्वाडकॉप्टर ड्रोन
क्वाडकॉप्टर ड्रोन कम कीमत के होते हैं और दूर से ही इनसे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इससे किया गया हमला बेहद गंभीर हो सकता है। ये ड्रोन काफी ऊंचाई तक उड़ते हैं ऐसे में नीचे से उन्हें देखा भी नहीं जा सकता है। वहीं ऊंचाई से किए गए हमलों से निपटना भी कठिन हो जाता है। ऐसे में यह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। जानकारी के मुताबिक क्वाडकॉप्टर ड्रोन 15 से 20 हजार तक भी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं।
ये ड्रोन 1 से 5 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। इतना विस्फोटक बड़े हमले के लिए पर्याप्त होता है। वहीं इसे मोडिफाइ भी किया जाता है। ड्रोन में फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा लगा दिया जाता है जिससे कि हमला और सटीक हो जाता है। ये ड्रोन 50 से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इनका वजन और आकार भी ज्यादा नहीं होता है। मध्य एशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी इन ड्रोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन अकसर भारत में भी पकड़े जाते हैं जो कि एक बड़ा खतरा हो सकते हैं।
