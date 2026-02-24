Hindustan Hindi News
पाकिस्तान में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से अटैक कर रहे आतंकी, डीएसपी समेत मारे गए कई पुलिसकर्मी

Feb 24, 2026 03:39 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले में कई पुलिस के जवान मारे गए। इसमें एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। पाकिस्तान में आतंकी अब क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए हमला करते हैं। यह ट्रेंड काफी खतरनाक हो गया है. 

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमले में पुलिस के कई जवान मारे गए हैं। इसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के एक अधिकारी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में लाची के डीएसपी की मौत हो गई। एक दिन पहले बताया गया था कि आतंकी हमले में अर्द्धसैनिक बल फेडरल कांस्टेबुलरी (एफसी) के तीन जवान मारे गए। घटना के बाद कोहाट से अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पिछले हफ्ते, खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में एक चेकपोस्ट पर विस्फोटक से भरे वाहन से हुए हमले में 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।

क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला

पाकिस्तान में हमले का एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है। कराक जिले में हुए हमले में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि टीटीपी ने ये हमले करवाए होंगे। बीते कुछ दिनों में आतंकियों ने ड्रोन से काफी हमले किए हैं।

कितना गंभीर है यह ट्रेंड

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ड्रोन के जरिए आतंकी हमले बेहद गंभीर हैं। इस तरह दूर बैठकर हीआतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। अगर स्वार्म अटैक शुरू हुआ तो दिक्कत और बढ़ जाएगी।

क्या होते हैं क्वाडकॉप्टर ड्रोन

क्वाडकॉप्टर ड्रोन कम कीमत के होते हैं और दूर से ही इनसे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इससे किया गया हमला बेहद गंभीर हो सकता है। ये ड्रोन काफी ऊंचाई तक उड़ते हैं ऐसे में नीचे से उन्हें देखा भी नहीं जा सकता है। वहीं ऊंचाई से किए गए हमलों से निपटना भी कठिन हो जाता है। ऐसे में यह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। जानकारी के मुताबिक क्वाडकॉप्टर ड्रोन 15 से 20 हजार तक भी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं।

Pakistan
ये ड्रोन 1 से 5 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। इतना विस्फोटक बड़े हमले के लिए पर्याप्त होता है। वहीं इसे मोडिफाइ भी किया जाता है। ड्रोन में फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा लगा दिया जाता है जिससे कि हमला और सटीक हो जाता है। ये ड्रोन 50 से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इनका वजन और आकार भी ज्यादा नहीं होता है। मध्य एशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी इन ड्रोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन अकसर भारत में भी पकड़े जाते हैं जो कि एक बड़ा खतरा हो सकते हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

Pakistan

