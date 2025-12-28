न्यू ईयर 2026 पर आतंकी हमले का खतरा, कई शहरों ने सेलिब्रेशन किए रद्द; नाम भी जान लीजिए

संक्षेप: विदेश के कई प्रमुख शहरों में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है या सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके पीछे का कारण आतंकी खतरों, हाल की हिंसक घटनाओं और बड़ी भीड़ से जुड़े जोखिमों सहित सार्वजनिक सुरक्षा की चिंताएं हैं।

नव वर्ष 2026 का स्वागत करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई जगहों पर पर्यटक पहले से ही पहुंचने लगे हैं। लेकिन इस बीच कई प्रमुख शहरों में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके पीछे का कारण आतंकी खतरों, हाल की हिंसक घटनाओं और बड़ी भीड़ से जुड़े जोखिमों सहित सार्वजनिक सुरक्षा की चिंताएं हैं। द मिरर यूएस और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार, ये निर्णय एहतियाती हैं और इनका मकसद सामूहिक समारोहों से जुड़े खतरों को कम करना है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने लॉस एंजिल्स में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कथित बम विस्फोट की साजिश को नाकाम कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि मोजावे रेगिस्तान में हमले का पूर्वाभ्यास करते समय चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था।

लॉस एंजिल्स में बम धमाके की नाकाम साजिश ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। एफबीआई ने बताया कि संदिग्ध कई स्थानों पर तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों से समन्वित हमले की योजना बना रहे थे। प्रथम सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्सेली ने कहा कि जांचकर्ताओं ने साजिश को अंजाम देने से पहले ही हस्तक्षेप कर दिया। सभी संदिग्ध लॉस एंजिल्स क्षेत्र के निवासी हैं और उन पर आरोप लगाए गए हैं। लॉस एंजिल्स शहर के अधिकारियों ने समारोह रद्द नहीं किए, लेकिन सुरक्षा योजना की लगातार समीक्षा की जा रही है।

पेरिस ने चैंप्स-एलिसीज पर कॉन्सर्ट रद्द कर दिया पेरिस में पुलिस के अनुरोध पर शहर के अधिकारियों ने चैंप्स-एलिसीज पर होने वाला नव वर्ष की पूर्व संध्या का संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके पीछे का कारण है भीड़ की अनिश्चित आवाजाही और भगदड़ का खतरा। आर्क डी ट्रायम्फ पर आतिशबाजी का कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन लाइव प्रदर्शन के बजाय पहले से रिकॉर्डेड संगीत प्रसारित किया जाएगा। पेरिस के 8वें अरॉन्डिसमेंट की मेयर जीन डी'हाउटेसेरे ने कहा कि यह क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं है।

सिडनी और टोक्यो में समारोहों का दायरा सीमित सिडनी में इस महीने की शुरुआत में बॉन्डी बीच पर हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद बॉन्डी बीच पर नव वर्ष की पूर्व संध्या के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वेवरली काउंसिल ने कहा कि यह निर्णय जमीनी स्थिति और जन सुरक्षा की चिंताओं के कारण लिया गया। आयोजकों ने इसे शहर के यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने के रूप में भी बताया। वहीं, टोक्यो में अधिकारियों ने भीड़भाड़ और संभावित हमलों के जोखिमों का हवाला देते हुए शिबुया नव वर्ष की पूर्व संध्या की उलटी गिनती रद्द कर दी। शिबुया वार्ड के मेयर केन हासेबे ने कहा कि अधिकारी भीड़ दुर्घटनाओं और अव्यवस्था को रोकने पर फोकस कर रहे हैं।