भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपींस गए थे बाप-बेटा? ऑस्ट्रेलिया में मचाया खून-खराबा, पाक आतंकियों पर खुलासा

भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपींस गए थे बाप-बेटा? ऑस्ट्रेलिया में मचाया खून-खराबा, पाक आतंकियों पर खुलासा

संक्षेप:

हमले में मारे गए लोगों में एक 10 वर्षीय लड़की, ब्रिटिश मूल का रब्बी एली श्लैंगर, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर शामिल हैं। घायलों की संख्या 40 से अधिक है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

Dec 16, 2025 01:28 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सिडनी
ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर रविवार शाम को एक भयावह आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक पिता और उसके बेटे ने हानुका उत्सव मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। पुलिस ने इसे यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला करार दिया है। हमलावरों की पहचान 50 वर्षीय साजिद अकरम और उसके 24 वर्षीय बेटे नवेद अकरम के रूप में हुई है। साजिद अकरम घटनास्थल पर पुलिस की गोली से मारा गया, जबकि नवेद गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में पुलिस हिरासत में है। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी आतंकी कथित तौर पर भारतीय पासपोर्ट के जरिए फिलीपींस गए थे। दोनों आरोपी पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं।

पूरी घटना की डिटेल

हमला बॉन्डी बीच के पास आर्चर पार्क में आयोजित "चानुका बाय द सी" नामक हानुका उत्सव के दौरान हुआ, जहां हजारों लोग जमा थे। शाम लगभग 6:45 बजे दोनों हमलावरों ने लंबी दूरी की राइफलों से फुटब्रिज से नीचे उत्सव में शामिल लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में मारे गए लोगों में एक 10 वर्षीय लड़की, ब्रिटिश मूल का रब्बी एली श्लैंगर, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर शामिल हैं। घायलों की संख्या 40 से अधिक है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर मल लैन्यन ने बताया कि हमलावरों की कार में आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) और दो हाथ से बने आईएसआईएस झंडे मिले हैं। कार नवेद अकरम के नाम पर रजिस्टर्ड थी।

हमलावरों की पृष्ठभूमि

साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और बाद में रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर रह रहा था। कहा जा रहा है कि वह एक फल विक्रेता था और शौकिया शिकार के लिए वैध रूप से छह बंदूकें रखता था। वह एक गन क्लब का सदस्य भी था। उसका बेटा नवेद अकरम ऑस्ट्रेलिया में जन्मा था और हाल ही में बेरोजगार था तथा ईंट लगाने वाला मजदूर था।

अधिकारियों ने पहले अमेरिकी ब्रॉडकास्टर CBS न्यूज को बताया था कि अकरम पाकिस्तानी नागरिक था, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। अधिकारियों ने यह कन्फर्म नहीं किया है कि उसके पिता किस देश से ऑस्ट्रेलिया आए थे।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बताया कि नवेद अकरम 2019 में आसियो (ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन) के रडार पर आया था, क्योंकि उसका संबंध सिडनी स्थित एक आईएसआईएस सेल से था। हालांकि, तब उसे कोई तत्काल खतरा नहीं माना गया। अल्बानीज ने हमले को इस्लामिक स्टेट विचारधारा से प्रेरित बताया और कहा कि यह नफरत की विचारधारा से प्रभावित था।

फिलीपींस यात्रा की जांच

फिलीपींस इमीग्रेशन अधिकारियों के अनुसार, दोनों हमलावर नवंबर में फिलीपींस गए थे। वे 1 नवंबर को पहुंचे और 28 नवंबर को लौटे। उनका अंतिम गंतव्य दावाओ बताया गया था। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, वे वहां मिलिट्री-स्टाइल ट्रेनिंग लेने गए थे। फिलीपींस दक्षिणी क्षेत्र में इस्लामिस्ट उग्रवादियों के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस और एफबीआई इस यात्रा की जांच कर रहे हैं।

फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नावेद अकरम 1 नवंबर को अपने पिता के साथ देश में आया था। उसका पिता साजिद अकरम भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था। दोनों ने मिंडानाओ द्वीप के मुख्य शहर दावाओ को अपना फाइनल डेस्टिनेशन बताया, जिसका इस्लामी उग्रवाद का इतिहास रहा है। 2017 में द्वीप पर सशस्त्र बलों और IS से जुड़े दो आतंकवादी समूहों के बीच महीनों तक चले संघर्ष में एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए और दस लाख लोग विस्थापित हुए, हालांकि देश की सेना का कहना है कि ये समूह अब बिखर गए हैं और कमजोर हो गए हैं। बताया गया है कि वे दोनों रविवार के हमले से दो हफ्ते पहले, 28 नवंबर को फिलीपींस से निकले थे। इस हमले में हाई-पावर्ड शॉटगन और राइफल का इस्तेमाल किया गया था।

