पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, DSP समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत; 18 आतंकवादी ढेर
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट से बड़ी खबर सामने आई है। अवैध सोने की खनन के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से लौट रही पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 18 आतंकवादी मारे गए है। जबकि कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को पुलिस की एक टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 12 अन्य घायल हुए। हमले के दौरान और उसके बाद हुई मुठभेड़ में 18 आतंकवादी भी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर के बयान के मुताबिक, पुलिस के जवान कोहाट शहर के पास दरबोकच (दारबुकाच) इलाके में स्थानीय सिविल प्रशासन के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चला रहे थे। उसी दौरान यह हमला हुआ।
कब और कैसे हुआ हमला?
बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम सोने की अवैध खुदाई रोकने के अभियान पर जा रही थी। कोहाट जिले के गंबट इलाके में जा रही पुलिस पार्टी जब कोहाट और करक के बीच स्थित दरबोकाच जलंधर बांदा इलाके पहुंची, तभी हमलावरों ने पहाड़ियों से गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद नौमान जैब के मुताबिक, हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू की, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले में पुलिस की पांच गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। हमलावरों ने लगातार फायरिंग जारी रखी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की।
हमले में डीएसपी की भी गई जान
पुलिस के अनुसार, मरने वालों में गंबट के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) हैदर जमां और उपनिरीक्षक मुख्तियार शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जिला मुख्यालय शिक्षण अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। वहीं, हमले की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल और अन्य सुरक्षा दलों को मौके पर भेजा गया। जवाबी कार्रवाई के लिए एक बड़ा पुलिस दस्ता भी बुलाया गया।
टीटीपी आतंकियों ने किया हमला?
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह आपराधिक तत्वों और आतंकवादियों के बीच गठजोड़ का नतीजा है। गवर्नर ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे फितना-अल-खवारिज है। यह वही संगठन है जिसे सरकार बैन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल करती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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