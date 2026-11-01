आतंकवाद हमारी 'रेड लाइन'; पाकिस्तान की अफगानिस्तान को दो टूक चेतावनी
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव पर इस्लामाबाद ने साफ कहा है कि आतंकवाद उसके लिए रेड लाइ है और नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने तालिबान पर आरोप लगाया है कि वे अफगान जमीन से होने वाले आतंकवाद को रोकने से इनकार कर रहे हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। इस्लामाबाद ने साफ कहा है कि आतंकवाद उसके लिए 'लाल रेखा' है और नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने शनिवार को अफगानिस्तान को चेतावनी दी। उसने तालिबान नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे अफगान जमीन से शुरू होने वाले आतंकवाद को रोकने से इनकार कर रहे हैं। इस्लामाबाद ने कहा कि आतंकवाद एक 'लाल रेखा' है और अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
दरअसल, यह बयान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद की बातों के जवाब में आया है। मुजाहिद ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि वह बातचीत के जरिए अफगानिस्तान के साथ तनाव खत्म करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद ने काबुल को यह भी चेतावनी दी कि वह सीमा पार से आने वाले आतंकी खतरों को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठा सकता है।
क्या बोला पाकिस्तान?
पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार रात एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि तालिबान नेतृत्व अफगानिस्तान से पैदा हो रही हिंसा से निपटने से लगातार मना कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का रुख साफ है: आतंकवाद एक लाल रेखा है और उसके नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
बयान में आगे कहा गया कि तालिबान सरकार का आतंकवाद रोकने से इनकार करना दोनों देशों के सामान्य रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरों पर दोष लगाना, खोखले वादे करना और पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल उठाना न तो समस्या का हल करेगा और न ही काबुल को उसकी जिम्मेदारियों से छुटकारा दिलाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की सुरक्षा तालिबान की 'निष्क्रियता, टालमटोल या गलत प्राथमिकताओं' के कारण बंधक नहीं बनेगी।
दूसरी ओर तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लामाबाद मतभेदों को शांति से सुलझाने को तैयार नहीं है। उनकी 'गलत नीतियां' इस मुद्दे को हल करने में बाधा बन रही हैं।
दोनों देशों के बीच तनाव क्यों?
दरअसल, यह बयान ऐसे समय आया जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव जारी है। रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के साउथ वजीरिस्तान और पाराचिनार जिलों में कथित सीमा पार फायरिंग के जवाब में अफगान तालिबान के कई सीमा चौकियों और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया।
पाकिस्तानी रेडियो के मुताबिक, अफगान तालिबान सेना ने 27 अक्टूबर को साउथ वजीरिस्तान के अंगूर अड्डा इलाके में बिना किसी उकसावे के फायरिंग शुरू कर दी थी। वहीं, अफगान रक्षा मंत्रालय ने 28 अक्टूबर को कहा कि दोपहर करीब 1 बजे पाकिस्तानी सेना के जवानों ने बिना किसी वजह के अंगूर अड्डा बाजार और पक्तिका प्रांत के कमिश्नर कार्यालय पर ड्रोन से हमला किया। जिसके बाद दोनों देश एक बार फिर आमने-सामने आ गए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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