नाइजीरिया में आतंक का तांडव; चर्च पर फायरिंग… कई अगवा, राष्ट्रपति ने विदेश दौरा रद्द किया

संक्षेप: नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने एक चर्च पर हमला कर दिया। इस घटना में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पादरी सहित कई श्रद्धालुओं का अपहरण कर लिया गया। इस घटना के बाद राष्ट्रपति टीनुबू ने दक्षिण अफ्रीका और अंगोला की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है।

नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने एक चर्च पर हमला कर दिया। इस घटना में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पादरी सहित कई श्रद्धालुओं का अपहरण कर लिया गया। इस घटना के बाद राष्ट्रपति टीनुबू ने दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका (जी-20 शिखर सम्मेलन) और अंगोला (एयू-ईयू सम्मेलन) की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। उनके कार्यालय के अनुसार उन्होंने क्वारा राज्य में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती के आदेश दिए हैं तथा अपहृत सभी छात्राओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक बोर्डिंग स्कूल से 25 छात्राओं का अपहरण हुआ था।

क्वारा राज्य पुलिस के प्रवक्ता अदेतून एजिर-अदेयेमी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 6 बजे हमलावरों ने क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च पर गोलीबारी शुरू की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। चर्च परिसर में एक शव और पास की झाड़ियों में एक अन्य शव मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने कम से कम तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है। पैरिश सदस्य जोसेफ बिट्रस ने रॉयटर्स को फोन पर बताया कि हमलावरों ने पादरी सहित कई श्रद्धालुओं को घेर लिया और उन्हें झाड़ियों की ओर ले गए। कितने लोगों का अपहरण हुआ, इसकी सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है।

एक स्थानीय न्यूज चैनल द्वारा जारी वीडियो में प्रार्थना सभा के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू होने और लोगों के जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में हथियारबंद लोग चर्च में घुसकर लूटपाट करते और लोगों को बंधक बनाते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल के प्रवक्ता ने बताया कि चर्च हमले के तुरंत बाद अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं।

बता दें कि सोमवार को उत्तर-पश्चिमी केब्बी राज्य के मुस्लिम बहुल सरकारी गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल से हथियारबंद लोगों ने 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया था। अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है।