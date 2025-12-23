Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़tensions with Bangladesh escalate protests erupt in India people take to the streets of Kolkata
बांग्लादेश के साथ बढ़ा तनाव तो भारत में शुरू हो गए विरोध प्रदर्शन, कोलकाता की सड़कों पर उतरे लोग

संक्षेप:

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध प्रदर्शन पर भड़की यूनुस सरकार ने कई जगहों पर भारतीयों को वीजा देने पर रोक लगा दी है। वहीं कोलकाता में भी लोग बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। 

Dec 23, 2025 09:44 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले की वजह से भारत के साथ भी तनातनी बढ़ गई है। नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के पास कुछ लोगों के इकट्ठे होने के बाद बौखलाए बांग्लादेश ने सीमित समय के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करदी हैं। वहीं भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर राजदूत को तलब किया है।

बांग्लादेश ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग और त्रिपुरा स्थित अपने मिशन में वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इस घटनाक्रम से अवगत लोगों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के समूहों द्वारा उच्चायोग और मिशन के बाहर प्रदर्शन किये जाने के बाद वीजा सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर अपरिहार्य परिस्थितियों के मद्देनजर वीजा सेवाओं के निलंबन की जानकारी दी।

कोलकाता में विरोध प्रदर्शन

त्रिपुरा स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग ने भी रविवार को मिशन के बाहर विरोध प्रदर्शन होने के बाद वीजा सेवाओं को निलंबित करने की इसी तरह की घोषणा की। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेशी उच्चायोग के सामने जमान हुए और दीपू दास की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किए।

बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और अंतरिम सरकार गठित होने के बाद से ही भारत और अल्पसंख्यक विरोधी गतिविधियां तेज हो गई हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
