बांग्लादेश के साथ बढ़ा तनाव तो भारत में शुरू हो गए विरोध प्रदर्शन, कोलकाता की सड़कों पर उतरे लोग
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध प्रदर्शन पर भड़की यूनुस सरकार ने कई जगहों पर भारतीयों को वीजा देने पर रोक लगा दी है। वहीं कोलकाता में भी लोग बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे।
बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले की वजह से भारत के साथ भी तनातनी बढ़ गई है। नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के पास कुछ लोगों के इकट्ठे होने के बाद बौखलाए बांग्लादेश ने सीमित समय के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करदी हैं। वहीं भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर राजदूत को तलब किया है।
बांग्लादेश ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग और त्रिपुरा स्थित अपने मिशन में वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इस घटनाक्रम से अवगत लोगों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के समूहों द्वारा उच्चायोग और मिशन के बाहर प्रदर्शन किये जाने के बाद वीजा सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर अपरिहार्य परिस्थितियों के मद्देनजर वीजा सेवाओं के निलंबन की जानकारी दी।
कोलकाता में विरोध प्रदर्शन
त्रिपुरा स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग ने भी रविवार को मिशन के बाहर विरोध प्रदर्शन होने के बाद वीजा सेवाओं को निलंबित करने की इसी तरह की घोषणा की। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेशी उच्चायोग के सामने जमान हुए और दीपू दास की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किए।
बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और अंतरिम सरकार गठित होने के बाद से ही भारत और अल्पसंख्यक विरोधी गतिविधियां तेज हो गई हैं।
