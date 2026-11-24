पाकिस्तान में सिंध प्रांत को बांटने की योजना के खिलाफ कराची में हजारों सिंधी राष्ट्रवादी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर देश को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आजाद सिंधुदेश बनाने की पुरानी मांग फिर से उठा दी।

पाकिस्तान में मौजूदा प्रांतों को काटकर नए प्रांत बनाने की योजना को लेकर सिंध में भारी विरोध शुरू हो गया है। कराची में हजारों सिंधी राष्ट्रवादी सड़कों पर उतर आए और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर देश को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। सिंधी संगठनों ने पंजाब की आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी है और एक बार फिर आजाद सिंधुदेश की मांग उठा दी है। दरअसल, रविवार 22 नवंबर को जेय सिंध रहबर कमेटी (JSRC) के बैनर तले हजारों लोगों ने कराची में लाल झंडे लेकर मार्च निकाला।

बता दें कि जे एसआरसी चार सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों का एक गठबंधन है। बताया जा रहा है कि इसके लोग रंग-बिरंगी पाकिस्तानी बसों में भरकर आए और पारंपरिक सिंधी अजरक स्कार्फ व टोपी पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुए। जेय सिंध महाज के चेयरमैन रियाज अली चंदियो, नियाज कलानी और अन्य नेताओं ने मार्च का नेतृत्व किया। वकील और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिससे कराची की कई सड़कें कुछ समय के लिए बंद रहीं।

क्या बोले प्रदर्शनकारी? विरोध-प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि सिंध सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रांत या प्रशासनिक इकाई नहीं है। यह उनकी ऐतिहासिक पहचान, सभ्यता, भाषा और संस्कृति का घर है, जो पाकिस्तान बनने से पहले का है। उन्होंने प्रस्तावित रेफरेंडम को खारिज करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिंध के बंटवारे पर पहले से तय फैसले को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि उनका आंदोलन उर्दू बोलने वाले लोगों या किसी अन्य समुदाय के खिलाफ नहीं है।

पूरे सिंध में विरोध-प्रदर्शन बता दें कि यह प्रदर्शन सिर्फ कराची में ही नहीं, पूरे सिंध में हो रहा है। हैदराबाद, नवाबशाह, लरकाना और दादू जिले के मेहर शहर में भी प्रदर्शन हुए। 21 नवंबर को मेहर में बड़ी संख्या में लोग जुटे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वकील अयाज लतीफ पालिजो ने कहा कि मेहर जैसे छोटे शहर के लोगों ने साफ दिखा दिया कि सिंध की एकता से कोई समझौता नहीं होगा।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) ने भी 22 नवंबर को कराची, सुक्कुर और जैकबाबाद में प्रदर्शन किए। JUI-F के सिंध नेता राशिद महमूद सूमरो ने कहा कि बिलावल भुट्टो-जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ आ सकती हैं।

क्या है आरोप? सिंधी राष्ट्रवादियों का आरोप है कि पंजाब सिंध के संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। वे लाखों एकड़ खेती की जमीन, तटीय द्वीपों और तेल, गैस व कोयले के संसाधनों पर नियंत्रण का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नए प्रांत बनाने का प्लान सिंध की एकता को कमजोर करने के लिए है।

गृह मंत्री मोहसिन के प्रस्ताव के बाद प्रदर्शन बताया जा रहा है कि यह विरोध गृह मंत्री मोहसिन नकवी के छोटे प्रशासनिक यूनिट बनाने के सुझाव के बाद तेज हुआ। नकवी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में रेफरेंडम की बात कही थी। योजना मंत्री अहसान इकबाल ने प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12-15 करने की बात कही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 22 नवंबर को कहा कि रेफरेंडम पर बातचीत 2026 के अंत तक पक्की हो सकती है।

बिलावल ने भी दी है चेतावनी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के बिलावल भुट्टो-जरदारी ने भी केंद्र सरकार को चेतावनी दी। पीपीपी 2008 से सिंध पर शासन कर रही है और वह शहबाज शरीफ सरकार का हिस्सा भी है। बिलावल ने कहा कि सिंध को बांटने की कोशिश से लोग हथियार उठा सकते हैं और कराची व हैदराबाद की सड़कों पर खून-खराबा हो सकता है। दरअसल, पीपीपी को डर है कि कराची अलग होने से उसका राजनीतिक गढ़ और आर्थिक प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा।