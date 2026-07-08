होर्मुज में फिर छिड़ी जंग? अमेरिका ने ईरान पर बरसाए बम, तेल बिक्री का लाइसेंस भी किया रद्द

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब ईरान के कौम शहर की सड़कों पर मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के जनाजे में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा था।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में तीन तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने हुआ सीजफायर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इस हमले के बाद अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बड़ा हमला बोल दिया है। एक तरफ जहां अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की दी गई ढील को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया है।

आपको बता दें कि यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब ईरान के कौम शहर की सड़कों पर मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के जनाजे में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा था।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि उसने ईरान को भारी कीमत चुकाने के लिए नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा, "ईरान द्वारा दिखाई गई आक्रामकता अनुचित, खतरनाक और युद्धविराम का स्पष्ट उल्लंघन थी।"

उधर ईरानी मीडिया का कहना है कि बुधवार तड़के दक्षिणी बंदरगाह शहर सिरीक, केश्म द्वीप और बंदर अब्बास में भारी विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। खबरों के मुताबिक, इन हमलों में सिरीक के एक घाट और बंदर अब्बास के मछली पकड़ने वाले घाटों को निशाना बनाया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इन हमलों में ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, तटीय निगरानी प्रणाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइटों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है।

तेल बेचने की मोहलत भी खत्म युद्धविराम समझौते के तहत अमेरिका के ट्रेजरी ने 22 जून को एक सामान्य लाइसेंस जारी किया था, जिसने ईरान को 21 अगस्त तक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को बेचने की अनुमति दी थी। लेकिन मंगलवार को अमेरिका ने इस रियायत को वापस ले लिया और ईरान को अपने सभी लेनदेन समेटने के लिए केवल 17 जुलाई तक का समय दिया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे फ्रेमवर्क समझौते का उल्लंघन बताया और कहा कि इसके परिणामों के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। मंत्रालय ने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वह कदम उठाएगा।

फिर क्यों भिड़े दोनों देश? इस ताजा विवाद की शुरुआत तब हुई जब कतर और सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाया गया। कतर ने अपने विशाल एलएनजी टैंकर अल रेकय्यात पर हुए ड्रोन हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले के कारण जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी, हालांकि चालक दल सुरक्षित है। इसके अलावा ओमान के तट के पास सऊदी अरब के एक सुपरटैंकर वेद्यान के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है।