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मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ईरान का अमेरिकी जहाज पर हमला; सेना का था मददगार

Mar 28, 2026 03:34 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने कहा कि आक्रामक अमेरिकी सेना को सहायता पहुंचाने वाले एक लॉजिस्टिक्स जहाज को, ओमान के सलालाह बंदरगाह से काफी दूरी पर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा निशाना बनाया गया।

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ईरान का अमेरिकी जहाज पर हमला; सेना का था मददगार

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान की सेना ने एक बार फिर से अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। यह जहाज अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में मदद करता था। ईरानी सेना ने शनिवार कहा कि उसने ओमान के सलालाह बंदरगाह के पास एक अमेरिकी लॉजिस्टिक्स जहाज पर हमला किया। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने सरकारी टीवी पर जारी एक बयान में कहा, "आक्रामक अमेरिकी सेना को सहायता पहुंचाने वाले एक लॉजिस्टिक्स जहाज को, ओमान के सलालाह बंदरगाह से काफी दूरी पर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा निशाना बनाया गया।"

इससे पहले, ईरानी मीडिया ने शनिवार को बताया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में कई रिहायशी इलाके निशाना बने, जिससे रातभर में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फार्स न्यूज एजेंसी ने प्रांत के अधिकारी घोडरातोल्लाह वलादी के हवाले से बताया कि पश्चिमी प्रांत लोरेस्तान के शहर बोरुजेर्द के रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों में सात लोग मारे गए और 36 अन्य घायल हो गए।

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ISNA ने शहर के राजनीतिक उप-गवर्नर अली सादेघी के हवाले से बताया कि शनिवार को उत्तर-पश्चिमी शहर जंजन में भी इसी तरह के हमले हुए, जिनमें कम से कम पांच लोग मारे गए और सात अन्य घायल हो गए। इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए, जिसमें इस्लामिक गणराज्य के सर्वोच्च नेता मारे गए और एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जो तब से पूरे मध्य पूर्व में फैल चुका है। ईरान ने अभी तक मौतों का कुल आंकड़ा जारी नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 8 मार्च को जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत बताई गई है, जिसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।

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स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रात भर ईरानी राजधानी में धमाकों की गूंज सुनाई दी। शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हुए हमलों से इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि रात भर हुए इन हमलों में अन्य स्थानों को भी निशाना बनाया गया था या नहीं।

ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान बहुत अच्छी स्थिति में: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियान बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहा है ।लेकिन इसी दौरान ईरान ने सऊदी अरब स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गयी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा, "ईरान में हमारा सैन्य अभियान बहुत अच्छा चल रहा है," हालांकि उन्होंने इस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।''

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।

परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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