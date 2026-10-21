कोरियाई सीमा पर चरम पर तनाव, तानाशाह किम जोंग उन की नई तैनाती के बाद अब आगे क्या?
नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ सीमा पर अपनी नई फायरपावर यूनिट्स तैनात कर दी हैं। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी।
सियोल के साथ बढ़ते तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया ने बुधवार को अपनी नई फायरपावर यूनिट्स को बॉर्डर पर फायरिंग पोजीशन में तैनात कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने बुधवार को कहा कि देश ने अपनी नई फायरपावर यूनिट्स को बॉर्डर पर फायरिंग पोजीशन में भेज दिया है। यह बयान प्योंगयांग की हालिया चेतावनी के कुछ दिन बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि वह साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर पर और स्ट्राइक के तरीके तैनात करने पर विचार कर रहा है।
बता दें कि सियोल और प्योंगयांग के बीच तनाव पिछले महीने से बढ़ा है। साउथ कोरिया ने दोनों देशों को अलग करने वाले डिमिलिटराइज्ड जोन (DMZ) में हुए धमाके के लिए नॉर्थ कोरिया की बिछाई लैंडमाइन को जिम्मेदार ठहराया था। नॉर्थ कोरिया ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक किम यो जोंग ने कहा है कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि हमारी नई फायरपावर यूनिट्स ने उनकी फायरिंग पोजीशन ले ली हैं।
उनका यह बयान सियोल की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया, जिसमें साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की और उकसावे वाली हरकतों पर कड़ा जवाब देने की बात कही थी। किम यो जोंग ने आगे कहा कि किम जोंग उन ने दुश्मन देश के साथ बॉर्डर को हमेशा के लिए मजबूत बनाने का आदेश दे दिया है।
कोरिया सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, आर्म्ड फोर्सेज के मार्शल पाक जोंग चोन ने बॉर्डर पर जरूरी जगहों का निरीक्षण किया और सैनिकों से कहा कि दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए मजबूत फायरपावर तैयार करने का समय आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन सेना हमारे सैनिकों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है, तो नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर फोर्स को तेज और मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए।
क्या बोले एक्सपर्ट?
कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर मिलिट्री अफेयर्स के सीनियर रिसर्चर हांग सुंग-प्यो ने कहा कि सेना की इस मूवमेंट को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये छोटी मिलिट्री पोजीशन हैं, जहां अलग-अलग हथियारों वाली यूनिट्स के लिए गार्ड पोस्ट या फायरिंग जगहें बनाई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया इन्हें आगे बढ़ा रहा है। हांग ने आगे कहा कि अब तक जो घटनाएं हुई हैं, उनमें से यह सबसे गंभीर लग रही है। नॉर्थ कोरिया ने पहले भी अपनी फायरपावर दिखाई है, लेकिन अब यह ऑपरेशनल तैनाती जैसा लगता है।
गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में कई हथियारों का टेस्ट किया है, जिनमें नए टाइप का प्रिसिजन-गाइडेड टॉरपीडो और इंटरमीडिएट-रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हैं। बताया जाता है कि दोनों में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
साउथ कोरिया का जवाब?
साउथ कोरिया की मिलिट्री ने मंगलवार को प्योंगयांग पर आरोप लगाया कि वह बढ़ते तनाव के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साउथ कोरिया ने पुष्टि की कि लाउडस्पीकर और वॉर्निंग शॉट्स का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को मिलिट्री डिमार्केशन लाइन (MDL) पार करने से रोकने और वापस भेजने के लिए किया गया था। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जिन योंग-सुंग ने मिलिट्री को आदेश दिया कि अगर नॉर्थ कोरिया सियोल की हरकतों को हमले का बहाना बनाता है, तो दृढ़ता से जवाब दें।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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