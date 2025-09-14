Temple land illegally occupied in Pakistan Punjab claims PPP leader bilawal Bhutto पाकिस्तान में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, मुसलमान विधायकों का कारनामा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Temple land illegally occupied in Pakistan Punjab claims PPP leader bilawal Bhutto

पाकिस्तान में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, मुसलमान विधायकों का कारनामा

बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शीर्ष नौकरशाह के इशारे पर एक मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यह सनातन धर्म मंदिर लाहौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर भलवाल में स्थित है।

Deepak भाषा, लाहौरSun, 14 Sep 2025 11:03 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, मुसलमान विधायकों का कारनामा

बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शीर्ष नौकरशाह के इशारे पर एक मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यह सनातन धर्म मंदिर लाहौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर भलवाल में स्थित है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वरिष्ठ नेता नदीम अफजल चान ने ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक वीडियो में आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमां के इशारे पर भलवाल में मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी सहयोगी चान ने यह भी आरोप लगाया कि न केवल यह जमीन, बल्कि सरगोधा (लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर) के भेरा और कोट मोमिन में ‘इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड’ (ईटीपीबी) की कई एकड़ जमीन पर भी मुख्य सचिव के भतीजों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।

ईटीपीबी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थलों की देखभाल करता है। चान ने कहा कि अगर मुख्य सचिव के नाम का दुरुपयोग हो रहा है तो उन्हें जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच, मुख्य सचिव ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

ईटीपीबी के एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि संबंधित मंदिर की जमीन पर बोर्ड के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जाने वालों ने उस पर एक प्लाजा बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, ईटीपीबी सचिव फरीद इकबाल ने कहा कि बोर्ड ने मंदिर स्थल पर निर्माण कार्य में शामिल लोगों को नोटिस जारी किया है।

Pakistan Pakistan News World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।