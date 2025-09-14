पाकिस्तान में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, मुसलमान विधायकों का कारनामा

बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शीर्ष नौकरशाह के इशारे पर एक मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यह सनातन धर्म मंदिर लाहौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर भलवाल में स्थित है।

बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शीर्ष नौकरशाह के इशारे पर एक मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यह सनातन धर्म मंदिर लाहौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर भलवाल में स्थित है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वरिष्ठ नेता नदीम अफजल चान ने ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक वीडियो में आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमां के इशारे पर भलवाल में मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी सहयोगी चान ने यह भी आरोप लगाया कि न केवल यह जमीन, बल्कि सरगोधा (लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर) के भेरा और कोट मोमिन में ‘इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड’ (ईटीपीबी) की कई एकड़ जमीन पर भी मुख्य सचिव के भतीजों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।

ईटीपीबी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थलों की देखभाल करता है। चान ने कहा कि अगर मुख्य सचिव के नाम का दुरुपयोग हो रहा है तो उन्हें जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच, मुख्य सचिव ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।