Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जैसे सूरज भी गायब हो गया, भीषण बमबारी से तेहरान का आकाश काले धुएं से भरा; VIDEO

Mar 08, 2026 10:34 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान/तेलअवीव
share Share
Follow Us on

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के तेल रिफाइनरियों और डिपो पर किए गए भीषण हवाई हमलों के कारण राजधानी तेहरान का आकाश रविवार सुबह काले धुएं की मोटी चादर से ढक गया।

जैसे सूरज भी गायब हो गया, भीषण बमबारी से तेहरान का आकाश काले धुएं से भरा; VIDEO

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के तेल रिफाइनरियों और डिपो पर किए गए भीषण हवाई हमलों के कारण राजधानी तेहरान का आकाश रविवार सुबह काले धुएं की मोटी चादर से ढक गया। वहीं, ईरान ने इजरायल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर भी मिसाइलें दागीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए जिसका करारा जबाव देते हुए ईरान ने कहा कि वह अपनी एक इंच जमीन भी नहीं देगा।

तेल डिपो जलने से उठा धुआं
तेहरान के स्थानीय निवासियों के अनुसार तेल डिपो के जलने से उठा धुआं इतना घना था कि ऐसा लग रहा है मानो ‘सूरज पूरी तरह गायब हो गया हो’। तेल डिपो के पास की सड़कों, दुकानों और घरों में बेहद भयावह और डरावनी आग पर काबू पाने के लिए कर्मचारियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। ईरान ने इन हमलों का जवाब देते हुए कुवैत में ‘पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी’ की बहुमंजिला सरकारी इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया। इस हमले के कारण इमारत में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गत 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए हमले में बीते एक सप्ताह में 1200 नागरिकों की मौत हो चुकी है।

ईरान का पलटवार
दूसरी तरफ ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को रविवार को भी निशाना बनाया। कुवैत के सैन्य अधिकारियों के अनुसार, ईरानी ड्रोनों ने कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन टैंकों को निशाना बनाया। कुवैती वायु रक्षा प्रणालियों ने कई ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन मलबे गिरने से हवाई अड्डे के टर्मिनल को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, कुवैत सिटी स्थित ‘पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी’ की बहुमंजिला इमारत में भी ईरानी ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई। कुवैती सेना ने बताया कि पिछले 48 घंटों में उन्होंने 12 ड्रोनों और 14 मिसाइलों को सफलतापूर्वक गिरा दिया है।

लेबनान में इजरायली हमले
लेबनान में भी इजरायली हमले निरंतर जारी हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, हालिया संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 394 हो गई है। युद्ध के बढ़ते दायरे और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने से मानवीय संकट गहराता जा रहा है। बहरीन में जल संयंत्रों पर हमले की परस्पर विरोध दावों के बीच बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ईरान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। बहरीन में एक महत्वपूर्ण समुद्र के पानी को साफ करने वाले संयंत्र को नुकसान पहुँचाने की खबर है। दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डों के पास भी हमले की खबरें हैं। दुबई के जबेल अली बंदरगाह और एक डेटा सेंटर में आग लगने की सूचना मिली है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने रियाद के राजनयिक क्षेत्र की ओर आ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ओमान और कतर देशों ने भी अपने हवाई क्षेत्र में ईरानी मिसाइलों की आवाजाही की पुष्टि की है और एहतियातन अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है।

ये भी पढ़ें:ईरान के खिलाफ जमीनी अभियान के मूड में ट्रंप, परमाणु ठिकानों पर कब्जे की तैयारी
ये भी पढ़ें:फोटो-वीडियो शेयर…ईरान युद्ध के दौरान UAE में रहने वाले भारतीयों को चेतावनी
ये भी पढ़ें:हिजबुल्लाह तुरंत डाले हथियार; ईरान-इजरायल जंग के बीच लेबनान, जानें और क्या कहा

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन विमान पर पत्रकारों से कहाकि अमेरिका अभी दबदबे की स्थिति में है, लेकिन अब अमेरिका समझौता नहीं करना चाहता। ट्रंप ने कहाकि ईरान ने युद्ध के पहले दो दिनों में जितने मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए थे, अब वे केवल नौ प्रतिशत हमले ही कर पा रहे हैं। उन्होंने कहाकि हमने उनके 70 प्रतिशत रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है।

ईरान के अगले नेता के चयन पर अपनी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहाकि हम हर पांच या 10 साल में वापस आकर यह सब नहीं करना चाहते...हम एक ऐसा राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं जो अपने देश को युद्ध की ओर न ले जाए। जब ट्रंप से पूछा गया कि वह ईरान से क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह ‘बिना शर्त आत्मसमर्पण’ चाहते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
iran america war iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।