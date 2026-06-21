अमेरिका-ईरान बातचीत में कौन सा टॉपिक होगा सबसे अहम, तेहरान के विदेश मंत्रालय ने बताया
तेहरान बातचीत में अपने फ्रीज और पहुंच से बाहर फंड्स के मुद्दे को भी उठाएगा। कहा कि ईरान के फ्रीज या रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स को उपलब्ध कराने का मुद्दा, साथ ही ईरानी तेल की बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस जारी करने से जुड़ी चर्चा भी एजेंडा में होगी।
Iran US War Update: ईरान ने रविवार को कहा कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत में लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा झगड़े का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही, ईरान के फ्रीज किए गए फंड और देश के तेल की बिक्री जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाकेई ने IRNA स्टेट न्यूज एजेंसी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "जायोनी शासन लेबनान में अपने वादे को तोड़ रहा है, यह मुद्दा आज की बातचीत में चर्चा का मुख्य विषय होगा।"
तेहरान ने गुरुवार को कहा कि उसने ईरान पर अमेरिका-इजरायली हमलों के बाद 28 फरवरी को शुरू हुई महीनों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए वॉशिंगटन के साथ एक डील साइन की है। इस समझौते के तहत, लेबनान में इजरायल-हिजबुल्लाह का झगड़ा भी रुकना था। ईरान की सेना ने शनिवार को घोषणा की कि उसने लेबनान में चल रहे इजरायली हमलों के कारण होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है।
शनिवार शाम के बाद लेबनान में नए हमलों की कोई रिपोर्ट नहीं आई और बाकेई ने कहा कि शनिवार से (लेबनान में) एक नाजुक शांति बनी हुई है। बाकेई के मुताबिक, ईरानी डेलीगेशन रविवार को स्विस पहाड़ी रिसॉर्ट बर्गेनस्टॉक में होने वाली बातचीत के दौरान मध्यस्थ पाकिस्तान और कतर के साथ अमेरिकी डेलीगेशन से मिलेगा। उन्होंने स्विट्जरलैंड से कहा, "यह मीटिंग सुबह मीडिएटर्स के साथ अलग-अलग मीटिंग्स और दोपहर में क्वाड्रीलेटरल मीटिंग के रूप में होगी। इसका मतलब है कि चारों देशों के डेलीगेशन एक ही कमरे में मौजूद रहेंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि तेहरान बातचीत में अपने फ्रीज और पहुंच से बाहर फंड्स के मुद्दे को भी उठाएगा। उन्होंने कहा, "ईरान के फ्रीज या रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स को उपलब्ध कराने का मुद्दा, साथ ही ईरानी तेल की बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस जारी करने से जुड़ी चर्चा भी एजेंडा में होगी।" उन्होंने स्विट्जरलैंड से कहा, "यह मीटिंग सुबह मीडिएटर्स के साथ अलग-अलग मीटिंग्स और दोपहर में क्वाड्रीलेटरल मीटिंग के रूप में होगी, जिसका मतलब है कि चारों देशों के डेलीगेशन एक ही कमरे में मौजूद रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि तेहरान बातचीत में अपने जमे हुए और पहुंच से बाहर फंड्स के मुद्दे को भी उठाएगा।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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