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अमेरिका-ईरान बातचीत में कौन सा टॉपिक होगा सबसे अहम, तेहरान के विदेश मंत्रालय ने बताया

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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तेहरान बातचीत में अपने फ्रीज और पहुंच से बाहर फंड्स के मुद्दे को भी उठाएगा। कहा कि ईरान के फ्रीज या रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स को उपलब्ध कराने का मुद्दा, साथ ही ईरानी तेल की बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस जारी करने से जुड़ी चर्चा भी एजेंडा में होगी।

अमेरिका-ईरान बातचीत में कौन सा टॉपिक होगा सबसे अहम, तेहरान के विदेश मंत्रालय ने बताया

Iran US War Update: ईरान ने रविवार को कहा कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत में लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा झगड़े का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही, ईरान के फ्रीज किए गए फंड और देश के तेल की बिक्री जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाकेई ने IRNA स्टेट न्यूज एजेंसी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "जायोनी शासन लेबनान में अपने वादे को तोड़ रहा है, यह मुद्दा आज की बातचीत में चर्चा का मुख्य विषय होगा।"

तेहरान ने गुरुवार को कहा कि उसने ईरान पर अमेरिका-इजरायली हमलों के बाद 28 फरवरी को शुरू हुई महीनों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए वॉशिंगटन के साथ एक डील साइन की है। इस समझौते के तहत, लेबनान में इजरायल-हिजबुल्लाह का झगड़ा भी रुकना था। ईरान की सेना ने शनिवार को घोषणा की कि उसने लेबनान में चल रहे इजरायली हमलों के कारण होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है।

शनिवार शाम के बाद लेबनान में नए हमलों की कोई रिपोर्ट नहीं आई और बाकेई ने कहा कि शनिवार से (लेबनान में) एक नाजुक शांति बनी हुई है। बाकेई के मुताबिक, ईरानी डेलीगेशन रविवार को स्विस पहाड़ी रिसॉर्ट बर्गेनस्टॉक में होने वाली बातचीत के दौरान मध्यस्थ पाकिस्तान और कतर के साथ अमेरिकी डेलीगेशन से मिलेगा। उन्होंने स्विट्जरलैंड से कहा, "यह मीटिंग सुबह मीडिएटर्स के साथ अलग-अलग मीटिंग्स और दोपहर में क्वाड्रीलेटरल मीटिंग के रूप में होगी। इसका मतलब है कि चारों देशों के डेलीगेशन एक ही कमरे में मौजूद रहेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि तेहरान बातचीत में अपने फ्रीज और पहुंच से बाहर फंड्स के मुद्दे को भी उठाएगा। उन्होंने कहा, "ईरान के फ्रीज या रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स को उपलब्ध कराने का मुद्दा, साथ ही ईरानी तेल की बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस जारी करने से जुड़ी चर्चा भी एजेंडा में होगी।" उन्होंने स्विट्जरलैंड से कहा, "यह मीटिंग सुबह मीडिएटर्स के साथ अलग-अलग मीटिंग्स और दोपहर में क्वाड्रीलेटरल मीटिंग के रूप में होगी, जिसका मतलब है कि चारों देशों के डेलीगेशन एक ही कमरे में मौजूद रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि तेहरान बातचीत में अपने जमे हुए और पहुंच से बाहर फंड्स के मुद्दे को भी उठाएगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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