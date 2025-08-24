लंदन के भारतीय रेस्तरां में लगी भीषण आग, 5 लोग झुलसे; पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम नॉर्थ यूनिट के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मार्क रोजर्स ने कहा, 'हमने मामले में दो गिरफ्तारियां की हैं। हमारी जांच तेजी से जारी है, ताकि हम शुक्रवार शाम की घटना का पता लगा सकें।'

लंदन के एक भारतीय रेस्तरां में आग लगने से 5 लोगों के गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद आगजनी के संदेह में रविवार को 15-वर्षीय लड़के और 54-वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को शुक्रवार रात इलफोर्ड स्थित इंडियन अरोमा रेस्टोरेंट में बुलाया गया था। तीन महिलाएं और दो पुरुष झुलस गए और उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले लंदन एम्बुलेंस सेवा के पैरामेडिक्स ने घटनास्थल पर ही इलाज किया। पुलिस ने बताया कि उनमें से दो (एक पुरुष और एक महिला) की हालत अब भी खतरे में है।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम नॉर्थ यूनिट के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मार्क रोजर्स ने कहा, 'हमने मामले में दो गिरफ्तारियां की हैं। हमारी जांच तेजी से जारी है, ताकि हम शुक्रवार शाम की घटना का पता लगा सकें।' संदिग्धों को जान को खतरे में डालने के इरादे से आगजनी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया और वे पुलिस हिरासत में हैं। वीकेंड में वुडफोर्ड एवेन्यू गैंट्स इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जहां रेस्तरां स्थित है। पुलिस ने कहा, ‘ऐसा माना जा रहा है कि दो और पीड़ित थे जो अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से चले गए। उनकी पहचान के प्रयास जारी हैं।’