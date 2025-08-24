Teenager and man arrested for arson at Indian restaurant in London लंदन के भारतीय रेस्तरां में लगी भीषण आग, 5 लोग झुलसे; पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Teenager and man arrested for arson at Indian restaurant in London

लंदन के भारतीय रेस्तरां में लगी भीषण आग, 5 लोग झुलसे; पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम नॉर्थ यूनिट के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मार्क रोजर्स ने कहा, 'हमने मामले में दो गिरफ्तारियां की हैं। हमारी जांच तेजी से जारी है, ताकि हम शुक्रवार शाम की घटना का पता लगा सकें।'

Niteesh Kumar भाषाSun, 24 Aug 2025 10:19 PM
share Share
Follow Us on
लंदन के भारतीय रेस्तरां में लगी भीषण आग, 5 लोग झुलसे; पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

लंदन के एक भारतीय रेस्तरां में आग लगने से 5 लोगों के गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद आगजनी के संदेह में रविवार को 15-वर्षीय लड़के और 54-वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को शुक्रवार रात इलफोर्ड स्थित इंडियन अरोमा रेस्टोरेंट में बुलाया गया था। तीन महिलाएं और दो पुरुष झुलस गए और उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले लंदन एम्बुलेंस सेवा के पैरामेडिक्स ने घटनास्थल पर ही इलाज किया। पुलिस ने बताया कि उनमें से दो (एक पुरुष और एक महिला) की हालत अब भी खतरे में है।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में स्कॉलरशिप बांटेगा कंगाल पाक,1971 की माफी पर क्या बोली यूनुस सरकार

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम नॉर्थ यूनिट के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मार्क रोजर्स ने कहा, 'हमने मामले में दो गिरफ्तारियां की हैं। हमारी जांच तेजी से जारी है, ताकि हम शुक्रवार शाम की घटना का पता लगा सकें।' संदिग्धों को जान को खतरे में डालने के इरादे से आगजनी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया और वे पुलिस हिरासत में हैं। वीकेंड में वुडफोर्ड एवेन्यू गैंट्स इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जहां रेस्तरां स्थित है। पुलिस ने कहा, ‘ऐसा माना जा रहा है कि दो और पीड़ित थे जो अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से चले गए। उनकी पहचान के प्रयास जारी हैं।’

सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा

आग लगने से रेस्तरां को भारी नुकसान हुआ है। कुछ खबरों में सीसीटीवी फुटेज में चेहरा ढके कुछ लोगों को रेस्तरां में घुसते और आग लगने से पहले जमीन पर तरल पदार्थ डालते हुए देखा गया। लंदन एम्बुलेंस सर्विस ने कहा, 'हमने घटनास्थल पर डॉक्टर्स की टीम भेजी थी। झुलसने और दम घुटने से प्रभावित प5 लोगों का इलाज किया। हम दो मरीजों को एक बड़े ट्रॉमा सेंटर और तीन अन्य को स्थानीय अस्पतालों में ले गए।’ लंदन अग्निशमन सेवा ने कहा कि वह आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

London Fireman

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।