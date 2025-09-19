महिला टीचर ने होटल में स्टूडेंट के साथ किया वन नाइट स्टैंड, सेक्स के बाद बोली- उस रात के बाद मैंने…

एक महिला टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ होटल में सेक्स किया और उसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। जांच में टीचर ने बताया कि उस रात के बाद दोनों के बीच कभी भी संपर्क नहीं हुआ फिर।

टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन विदेशों में कई बार इन रिश्तों को कलंकित होते हुए देखा गया है। इसी तरह के आयरलैंड के एक मामले में एक महिला टीचर ने यह कहकर सभी को हैरान कर दिया कि उसने 18 वर्षीय स्टूडेंट के साथ होटल में सेक्स किया था, लेकिन वह बस वन नाइट स्टैंड ही था। उस रात के बाद से मैंने और उसने कोई संपर्क नहीं किया।

टीचर ने माना कि उसका यह तरीका गलत था। अगस्त, 2018 की शुरुआत में टीचर और स्टूडेंट की मुलाकात हुई थी। आरोप है कि टीचर का 2018 की गर्मियों में उस स्टूडेंट के साथ प्रेम संबंध था। उस वर्ष 14 और 20 जून के बीच, जब वह अपना लीविंग सर्टिफिकेट दे रहा था, तब दोनों के बीच स्नैपचैट के जरिए रोजाना बातचीत होती थी।

टीचर एसोसिएशन के डायरेक्टर का आरोप है कि उस महिला का उस वर्ष अगस्त की शुरुआत में किसी अज्ञात तारीख को 18 वर्षीय युवक के साथ यौन संबंध था। टीचर ने इस एक बार की मुलाकात की बात स्वीकार की है। जुलाई से स्थगित होने के बाद, बुधवार को जब जांच फिर से शुरू हुई, तो टीचर ने कहा कि छात्र के साथ यौन संबंध अगस्त 2018 की शुरुआत में तब हुआ जब वह दोस्तों के साथ एक बार में बाहर गई थी और उससे टकरा गई थी।