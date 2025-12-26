तारिक रहमान के पास क्या है प्लान, 1971 की याद दिलाकर बांग्लादेश को दिखाए क्या सपने

संक्षेप: तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की धरती से आज मैं यह संदेश दे रहा हूं कि देश के लिए मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा कि आज से 62 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा ही भाषण 27 अगस्त, 1963 को दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पास अमेरिका में नस्लभेद के खिलाफ एक प्लान है।

बांग्लादेश की राजनीति में वर्ष 2025 की समाप्ति से ठीक पहले नया अध्याय शुरू हो गया है। पूर्व पीएम खालिदा जिया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान का ढाका में लैंडिंग पर ग्रैंड वेलकम हुआ है। वह 17 सालों के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे तो लाखों लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि वह आते ही चुनावी रैलियों में उतरने वाले हैं और उन्हें भविष्य के पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान तारिक रहमान ने खुद भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने रविवार को रैली में कहा कि मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक प्लान है। इसके लिए सभी को साथ आना होगा। यदि बांग्लादेश का हर व्यक्ति हमारे साथ आएगा तो यह योजना साकार होगी।

बीएनपी के ऐक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की धरती से आज मैं यह संदेश दे रहा हूं कि देश के लिए मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा कि आज से 62 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा ही भाषण 27 अगस्त, 1963 को दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पास अमेरिका में नस्लभेद के खिलाफ एक प्लान है। उनका कहना था कि मेरा एक सपना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि एक प्लान है। मेरा प्लान यही है कि कैसे बांग्लादेश के लोगों के हितों को पूरा किया जाए। क्षेत्र में विकास हो और सामान्य लोगों का भी भाग्य बदल सके।

1971 के बाद 2024 में फिर से पाई आजादी तारिक रहमान ने कहा कि यदि इस प्लान पर काम करना है तो हर शख्स को साथ देना होगा। यहां उमड़े जनसागर में से सभी को इस पर विचार करना होगा। यदि आप लोग मेरे साथ रहेंगे, तभी यह प्लान पूरा हो सकेगा। डियर बांग्लादेश के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करने वाले तारिक रहमान ने कहा कि देश ने 1971 में आजादी पाई थी। इसके बाद एक बार फिर लोगों ने 2024 में उस आजादी और संप्रभुता की रक्षा की। तारिक रहमान ने कहा कि आज बांग्लादेश के लोग अपने बोलने के अधिकार की सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जाए।