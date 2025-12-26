Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़tarique rahman tells about plan for bangladesh and recalls 1971
तारिक रहमान के पास क्या है प्लान, 1971 की याद दिलाकर बांग्लादेश को दिखाए क्या सपने

तारिक रहमान के पास क्या है प्लान, 1971 की याद दिलाकर बांग्लादेश को दिखाए क्या सपने

संक्षेप:

तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की धरती से आज मैं यह संदेश दे रहा हूं कि देश के लिए मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा कि आज से 62 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा ही भाषण 27 अगस्त, 1963 को दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पास अमेरिका में नस्लभेद के खिलाफ एक प्लान है।

Dec 26, 2025 10:13 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की राजनीति में वर्ष 2025 की समाप्ति से ठीक पहले नया अध्याय शुरू हो गया है। पूर्व पीएम खालिदा जिया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान का ढाका में लैंडिंग पर ग्रैंड वेलकम हुआ है। वह 17 सालों के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे तो लाखों लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि वह आते ही चुनावी रैलियों में उतरने वाले हैं और उन्हें भविष्य के पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान तारिक रहमान ने खुद भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने रविवार को रैली में कहा कि मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक प्लान है। इसके लिए सभी को साथ आना होगा। यदि बांग्लादेश का हर व्यक्ति हमारे साथ आएगा तो यह योजना साकार होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीएनपी के ऐक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की धरती से आज मैं यह संदेश दे रहा हूं कि देश के लिए मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा कि आज से 62 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा ही भाषण 27 अगस्त, 1963 को दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पास अमेरिका में नस्लभेद के खिलाफ एक प्लान है। उनका कहना था कि मेरा एक सपना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि एक प्लान है। मेरा प्लान यही है कि कैसे बांग्लादेश के लोगों के हितों को पूरा किया जाए। क्षेत्र में विकास हो और सामान्य लोगों का भी भाग्य बदल सके।

1971 के बाद 2024 में फिर से पाई आजादी

तारिक रहमान ने कहा कि यदि इस प्लान पर काम करना है तो हर शख्स को साथ देना होगा। यहां उमड़े जनसागर में से सभी को इस पर विचार करना होगा। यदि आप लोग मेरे साथ रहेंगे, तभी यह प्लान पूरा हो सकेगा। डियर बांग्लादेश के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करने वाले तारिक रहमान ने कहा कि देश ने 1971 में आजादी पाई थी। इसके बाद एक बार फिर लोगों ने 2024 में उस आजादी और संप्रभुता की रक्षा की। तारिक रहमान ने कहा कि आज बांग्लादेश के लोग अपने बोलने के अधिकार की सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जाए।

बांग्लादेश में तारिक रहमान की रैली

तारिक रहमान ने उस्मान हादी को किया याद, बोले- शहादत दी

उन्होंने अपने 15 मिनट के भाषण में तीन बार शांति की बात की। उन्होंने कहा कि हमारा भरोसा है कि बांग्लादेश यहां रहने वाले सभी लोगों का मुल्क है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तारिक रहमान ने कहा कि किसी की राजनीतिक विचारधारा या फिर मजहब के नाम पर उसे टारगेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने शरीफ उस्मान हादी का भी जिक्र किया, जिसका कुछ दिन पहले ही कत्ल हो गया था। रहमान ने कहा कि हादी ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। वह देश के लिए शहीद हुए हैं और उनके खून का कर्ज चुकाए बिना यह देश चुप नहीं बैठेगा।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Dhaka Bangladesh Bangladesh Protest अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।