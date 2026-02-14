चुनाव जीतने के बाद पहली बार सामने आए तारिक रहमान, बांग्लादेश के भविष्य को लेकर कह दी बड़ी बात

बांग्लादेश आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत करने के बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी जीत को लोकतंत्र के लिए बलिदान देने वाले लोगों को समर्पित की और भविष्य में एक स्थिर बांग्लादेश के लिए लोगों से एकजुट रहने की अपील की।

Tarique Rahman: बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। खालिदा जिया के निधन के बाद इस पार्टी के सर्वेसर्वा बने तारिक रहमान अब बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने से बस एक कदम की दूरी पर हैं। 17 साल के निर्वासन के बाद, देश का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचे तारिक शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के भविष्य को लेकर भी बड़ी बातें कहीं। उन्होंने इस जीत को उन लोगों के लिए समर्पित किया, जिन्होंने 'लोकतंत्र के बचाने के लिए बलिदान दिया।'

चुनाव जीत के बाद शनिवार को बीएनपी की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक ने कहा, "यह बांग्लादेश की जीत है। यह जीत लोकतंत्र की है। यह जीत उन लोगों की है, जो लोकतंत्र की आकांक्षा रखते हैं और जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया है। आज से हम सभी वास्तव में स्वतंत्र हो गए हैं और हमारे अधिकारों की सच्ची भावना भी फिर से बहाल हो गई है।"

आपको बता दें, अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गए थे। इस चुनाव के लिए आवामी लीग को बैन कर दिया गया था। इसकी वजह से मुकाबला बीएनपी और जमात ए इस्लामी के बीच हो गया था। इसी बीच खालिदा जिया के निधन के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश का नया चेहरा बनकर उभरे। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक ने पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया और सभी वर्गों को संभालने की कोशिश की। उनकी यह कोशिश रंग लगाई और पार्टी बहुमत से कहीं ज्यादा 209 सीटों पर विजयी होकर निकली। रहमान भी अपनी दोनों सीटें जीतने में कामयाब रहे।