Tariffs imposed on India put pressure on Russia Putin is ready for a deal Trump claims before meeting भारत पर लगाए टैरिफ से रूस पर पड़ा दबाव, पुतिन समझौते को तैयार; बैठक से पहले ट्रंप का दावा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Tariffs imposed on India put pressure on Russia Putin is ready for a deal Trump claims before meeting

भारत पर लगाए टैरिफ से रूस पर पड़ा दबाव, पुतिन समझौते को तैयार; बैठक से पहले ट्रंप का दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि बैठक सफल हो या असफल, इसके बाद वे प्रेस से बात करेंगे। उन्होंने कहा, “संभव है कि यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर अलग-अलग। लेकिन प्रेस से बात जरूर करूंगा।”

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 05:53 AM
share Share
Follow Us on
भारत पर लगाए टैरिफ से रूस पर पड़ा दबाव, पुतिन समझौते को तैयार; बैठक से पहले ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को होने वाली अपनी अहम बैठक से पहले दावा किया कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारत को रूस से तेल खरीदने से लगभग रोक दिया है। उनका यह भी दावा है कि इसी कदम ने संभवतः रूस को बातचीत की मेज पर लाने में भूमिका निभाई। आपको बता दें कि यह शिखर वार्ता अलास्का में होने वाली है, जिसमें ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने-सामने होंगे।

फॉक्स रेडियो के “द ब्रायन किल्मीड शो” में ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता है कि अब पुतिन इस बात लोकेर आश्वस्त हैं कि उन्हें सौदा करना होगा। वह ऐसा करेंगे भी। हम बहुत जल्द इस बात को जान जाएंगे।” जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके प्रतिबंधों की धमकी से पुतिन के निर्णय पर असर पड़ा तो ट्रंप ने कहा, “हर चीज का असर होता है। भारत पर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ ने उन्हें रूस से तेल खरीदने से लगभग बाहर कर दिया।”

ट्रंप के अनुसार, “जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो देते हैं और आपका पहला भी खोने की संभावना होती है, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि पुतिन से पहली बैठक सफल रही तो वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को पुतिन जहां भी हम मिलेंगे वहां आने के लिए बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी बैठक में सीमाओं और भू-भाग से जुड़े मुद्दों पर गहराई से चर्चा होगी। ट्रंप ने कहा, “मैं बांटने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ हद तक यह गलत भी नहीं है। वहां सीमाएं, जमीन वगैरह पर लेन-देन होगी।” हालांकि ज़ेलेंस्की कई बार साफ कह चुके हैं कि वे रूस के कब्जे वाले किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे।

ट्रंप ने कहा कि इस बैठक के सफल न होने की 25% संभावना है। यदि ऐसा होता है तो वे नए प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, “अगर बैठक खराब रही तो मैं किसी को फोन नहीं करूंगा, सीधे घर जाऊंगा। अगर अच्छी रही, तो जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को बुलाऊंगा।”

उन्होंने बताया कि बैठक सफल हो या असफल, इसके बाद वे प्रेस से बात करेंगे। उन्होंने कहा, “संभव है कि यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर अलग-अलग। लेकिन प्रेस से बात जरूर करूंगा।”

ट्रंप ने इस बात जोर दिया कि वह पुतिन और जोलेंस्की के बीच समझौते की शर्तों पर बातचीत खुद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं उनका सौदा तय नहीं करने वाला। मैं उन्हें ही उनका सौदा तय करने दूंगा।”

Narendra Modi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।