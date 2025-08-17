Talks on Ukraine failed in meeting with Putin frustrated Donald Trump again brings up India-Pak issue पुतिन के साथ मीटिंग में यूक्रेन पर नहीं बनी बात, ट्रंप फिर से ले आए भारत-पाक का मुद्दा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Talks on Ukraine failed in meeting with Putin frustrated Donald Trump again brings up India-Pak issue

पुतिन के साथ मीटिंग में यूक्रेन पर नहीं बनी बात, ट्रंप फिर से ले आए भारत-पाक का मुद्दा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का फिर से जिक्र किया और अपने दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोनों एशियाई पड़ोसियों के बीच परमाणु तनाव को रोकने में मदद की थी।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, अलास्काSun, 17 Aug 2025 02:12 PM
share Share
Follow Us on
पुतिन के साथ मीटिंग में यूक्रेन पर नहीं बनी बात, ट्रंप फिर से ले आए भारत-पाक का मुद्दा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से न तो आगे सोच रहे न पीछे। मुद्दा कहीं का हो, बात भारत और पाकिस्तान का ही कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारत और पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी। यूं कहें तो दोहरा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि अमेरिका ने दोनों एशियाई पड़ोसियों के बीच परमाणु तनाव रोकने में मदद की। वहीं भारत बार-बार कह रहा है कि पाकिस्तान की ओर से दिए गए प्रस्ताव के बाद ही ऐसा हुआ।

क्या बोले ट्रंप

दरअसल, अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पतिन के साथ 'असफल' बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज से बात की थी। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य जीवन बचाना है। यही कारण है कि विश्व में जहां भी संघर्ष हो रहा है, वहां शांति के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि भले ही इस संघर्ष का अमेरिका पर कई प्रभाव न पड़ा हो।

फॉक्स न्यूज के सीन हैनिट ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि क्या वह दुनिया को बचाना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि पहली बात ये है कि हर हाल में जान बचना चाहिए। युद्ध तो युद्ध ही होता है। उदाहरण देते हुए ट्रंप ने कहा कि आप देख सकते हैं कि कंबोडिया के साथ क्या हुआ होगा। मैं इसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन एक व्यापार समझौते पर बातचीत में था। और मैंने कहा था कि आप लोग थाईलैंड, कंबोडिया और कई अन्य देशों से लड़ेंगे? ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया, ईरान और इजरायल, रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्षों को समाप्त करने में मदद की।

भारत-पाकिस्तान का भी जिक्र

इस दौरान ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को देखिए। वे पहले से हवाई जहाज मार गिरा रहे थे। परमाणु हमला हो सकता था। मैंने कहा था कि परमाणु हमला होगा और मैं इसे रोकने में कामयाब रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले नंबर पर है जीवन, और दूसरे नंबर बाकी सब।

बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक संघर्ष चला था। आतंकवादियों ने बैसरनघाटी में छुट्टियां मना रहे 26 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान तथा उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया।

इस सैन्य अभियान में 100 से अधिक आतंकवादियों का सफाया हुआ। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल दागे, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। यह संघर्ष 10 मई तक जारी रहा, जब पाकिस्तान ने भारत से संपर्क कर युद्धविराम का अनुरोध किया। वहीं ट्रंप का दावा है कि उनके कारण युद्धविराम हुआ, जिसमें टैरिफ का खतरा भी था। दूसरी ओर भारत बार-बार उनके दावे को खंडन कर रहा है।

Pakistan India Pakistan Donald Trump अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।