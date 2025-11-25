Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Taliban threatens Pakistani Army attacks says we will give befitting reply at right time
सही वक्त पर मुंहतोड़ जवाब देंगे; पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद तालिबान की सीधी धमकी

सही वक्त पर मुंहतोड़ जवाब देंगे; पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद तालिबान की सीधी धमकी

संक्षेप:

तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इस आक्रामकता की कड़ी निंदा करता है और अपने हवाई क्षेत्र, क्षेत्र तथा नागरिकों की रक्षा को अपना वैध अधिकार मानता है। उचित समय पर आवश्यक प्रतिक्रिया दी जाएगी।

Tue, 25 Nov 2025 03:35 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अफगानिस्तान ने अपने पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमलों की निंदा की है और इसे देश की संप्रभुता पर खुला हमला करार दिया है। तालिबान सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और पड़ोसी देशों के बीच स्वीकृत सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि वह उचित समय पर इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इस आक्रामकता की कड़ी निंदा करता है और अपने हवाई क्षेत्र, क्षेत्र तथा नागरिकों की रक्षा को अपना वैध अधिकार मानता है। उचित समय पर आवश्यक प्रतिक्रिया दी जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान की संप्रभुता का एक और उल्लंघन। पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में कल रात किए गए हवाई हमले हमारे हवाई क्षेत्र और क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा आक्रमण हैं। ये शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां कुछ हासिल नहीं करेंगी; ये सिर्फ पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की लगातार विफलताओं और खराब खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों को उजागर करती हैं। हम सही समय पर इसका जवाब देंगे।

पाकिस्तानी हमले में 9 बच्चों की मौत

प्रवक्ता ने आगे बताया कि सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात करीब 12 बजे खोस्त प्रांत के गोरबुज़ जिले के मुगलखेल इलाके में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने स्थानीय नागरिक वालियत खान (पुत्र काजी मीर) के घर पर बमबारी की। इस हमले में 9 मासूम बच्चे (पांच लड़के, चार लड़कियां) मारे गए। बाद में एक महिला की भी मौत की खबर आई, जिसका घर पूरी तरह तबाह हो गया। कुनार और पक्तिका प्रांतों में भी हमले हुए जिनमें चार अन्य नागरिक घायल हुए।

पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की निंदा

वहीं, पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए X पर लिखा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह अफगानिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करते हुए संबंध बनाए। विनाशकारी और शत्रुतापूर्ण नीतियों को दोहराना बंद करे।

कूटनीतिक हस्तक्षेप का सुझाव

दूसरी ओर अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व विशेष दूत जलमे खलीलजाद ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीति अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि तुर्की का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस्लामाबाद और काबुल का दौरा करने वाला है, ताकि दोनों देशों के बीच समझौता कराया जा सके और क्षेत्र को एक-दूसरे के खिलाफ सुरक्षा खतरे के रूप में इस्तेमाल करने से रोका जा सके।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।