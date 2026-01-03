यह पाकिस्तान का युद्ध नहीं, भाड़े के सैनिक हैं हमलावर; इस्लामाबाद से रिश्ते पर तालिबान

संक्षेप: मुजाहिद ने काबुल-इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव को कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया और कहा कि यह किसी रचनात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं करता। उन्होंने तनाव के लिए दो संभावित कारण भी गिनाए।

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध की उम्मीद नहीं करती और अच्छे पड़ोसी संबंधों की नीति पर कायम है। उन्होंने जोर दिया कि दोनों पक्षों के बीच टकराव किसी के हित में नहीं है। मुजाहिद ने काबुल-इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव को कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया और कहा कि यह किसी रचनात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं करता। उन्होंने तनाव के लिए दो संभावित कारण भी गिनाए। जैसे कि पाकिस्तान के कुछ हलकों का किसी अन्य देश के इशारे पर काम करना या यह गलतफहमी कि सत्ता में आने के बाद तालिबान पाकिस्तान के नियंत्रण में रहेगा। मुजाहिद ने साफ किया कि यह तनाव पाकिस्तान के अपने हितों को नहीं दर्शाता है।

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, 'यह पाकिस्तान का युद्ध नहीं है। यह लड़ाई किसी अन्य पक्ष की ओर से थोपी जा रही है और हमलावर भाड़े के सैनिकों की तरह काम कर रहे हैं। या फिर यह धारणा थी कि इस्लामिक एमिरेट पाकिस्तान का विस्तार है और उसके नियंत्रण में है।' सुरक्षा चिंताओं पर बोलते हुए उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताया। उनके अनुसार, टीटीपी के ठिकाने पाकिस्तान के अंदर हैं, उसके कमांड जोन और नियंत्रित क्षेत्र हैं। इसलिए उसे अफगानिस्तान आने की जरूरत नहीं है। मुजाहिद ने बातचीत की अपील की और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए बातचीत फिर शुरू करने की अपील की।