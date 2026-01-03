Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Taliban spokesperson Mujahid on Kabul Islamabad tensions not Pakistan war
यह पाकिस्तान का युद्ध नहीं, भाड़े के सैनिक हैं हमलावर; इस्लामाबाद से रिश्ते पर तालिबान

यह पाकिस्तान का युद्ध नहीं, भाड़े के सैनिक हैं हमलावर; इस्लामाबाद से रिश्ते पर तालिबान

संक्षेप:

मुजाहिद ने काबुल-इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव को कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया और कहा कि यह किसी रचनात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं करता। उन्होंने तनाव के लिए दो संभावित कारण भी गिनाए।

Jan 03, 2026 11:31 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध की उम्मीद नहीं करती और अच्छे पड़ोसी संबंधों की नीति पर कायम है। उन्होंने जोर दिया कि दोनों पक्षों के बीच टकराव किसी के हित में नहीं है। मुजाहिद ने काबुल-इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव को कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया और कहा कि यह किसी रचनात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं करता। उन्होंने तनाव के लिए दो संभावित कारण भी गिनाए। जैसे कि पाकिस्तान के कुछ हलकों का किसी अन्य देश के इशारे पर काम करना या यह गलतफहमी कि सत्ता में आने के बाद तालिबान पाकिस्तान के नियंत्रण में रहेगा। मुजाहिद ने साफ किया कि यह तनाव पाकिस्तान के अपने हितों को नहीं दर्शाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:नेपाल में बुद्धा एयर की फ्लाइट रनवे से फिसली, 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे सवार

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, 'यह पाकिस्तान का युद्ध नहीं है। यह लड़ाई किसी अन्य पक्ष की ओर से थोपी जा रही है और हमलावर भाड़े के सैनिकों की तरह काम कर रहे हैं। या फिर यह धारणा थी कि इस्लामिक एमिरेट पाकिस्तान का विस्तार है और उसके नियंत्रण में है।' सुरक्षा चिंताओं पर बोलते हुए उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताया। उनके अनुसार, टीटीपी के ठिकाने पाकिस्तान के अंदर हैं, उसके कमांड जोन और नियंत्रित क्षेत्र हैं। इसलिए उसे अफगानिस्तान आने की जरूरत नहीं है। मुजाहिद ने बातचीत की अपील की और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए बातचीत फिर शुरू करने की अपील की।

रिश्ते सुधारने पर जोर

इस बीच, तालिबानी प्रवक्ता मुजाहिद ने 20 साल के संघर्ष में किसी विदेशी समर्थन के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का युद्ध पूरी तरह देश की धरती पर लड़ा गया। हर प्रांत में तालिबान ने स्वतंत्र रूप से लड़ाई की और किसी देश का एहसान नहीं लिया। बढ़ते तनाव के बीच धार्मिक विद्वानों और राजनीतिक हस्तियों ने वर्चुअल मीटिंग में दोनों देशों के बीच तत्काल बातचीत फिर शुरू करने का सुझावा दिया। साथ ही, सीमा पर किए जा रहे प्रयासों को समर्थन देने की मांग की।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Pakistan Afghanistan Taliban

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।