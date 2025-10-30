पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग, फिर भेज दिया अफगानिस्तान; ISIS लड़ाके ने खोले LeT के धागे
संक्षेप: अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से गिरफ्तार एक आईएसआईएस लड़ाके का इकबालिया बयान वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें कथित रूप से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े सीमा पार भर्ती, आतंकी प्रशिक्षण और घुसपैठ का पर्दाफाश किया गया है।
कहा जाता है कि जब दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, तो वे और भी घातक हो जाते हैं। पाकिस्तान और तालिबान के साथ भी कुछ वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल तक ये दोनों सहयोगी थे, लेकिन आज ये एक-दूसरे के प्रति खून के भूखे हो चुके हैं और आपस में ही एक-दूसरे के राज खोलने लगे हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण एक वीडियो है। दरअसल, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से गिरफ्तार एक आईएसआईएस लड़ाके का इकबालिया बयान वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें कथित रूप से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े सीमा पार भर्ती, आतंकी प्रशिक्षण और घुसपैठ का पर्दाफाश किया गया है।
तालिबान की खुफिया एजेंसी से जुड़े एक चैनल द्वारा जारी इस वीडियो में मोहमंद एजेंसी के प्लर्मन गांव के एक पाकिस्तानी नागरिक सईदुल्लाह को दिखाया गया है, जो विस्तार से बता रहा है कि आईएसआईएस-के के साथ अभियानों के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले उसे कैसे कट्टरपंथी बनाया गया और आतंकी कैंपों में प्रशिक्षित किया गया।
उसका दावा है कि बलूचिस्तान के क्वेटा के निकट पहाड़ी इलाकों में हथियारों और युद्ध कौशल के प्रशिक्षण के दौरान एक व्यक्ति ओसामा ने उसे वैचारिक मार्गदर्शन दिया था। सईदुल्लाह ने बताया कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वह पेशावर लौट आया, लेकिन कुछ महीनों बाद एक आतंकी नुसरत ने उसे अफगानिस्तान में आईएसआईएस के मोर्चे में शामिल होने के लिए उकसाया।
सईदुल्लाह के अनुसार, जब मैंने मना कर दिया, तो नुसरत ने मेरे लिए एक जाली अफगान तजकिरा (पहचान पत्र) तैयार करवाया और मुझे शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान रवाना कर दिया। मैं तोरखम सीमा पार करके जलालाबाद पहुंचा, जहां मुझे नकाबपोश व्यक्तियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान से हमारा भाई आया है।
पकड़े गए इस आतंकी ने यह भी खुलासा किया कि अफगानिस्तान में उसने करीब 20 विदेशी लड़ाकों के साथ काम किया था, और अंत में उसने पश्चाताप जताया तथा तालिबान के इस्लामी अमीरात के प्रति वफादारी की कसम खाई।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।