सात महीने बाद ब्रिटिश दंपती को तालिबान ने छोड़ा, अफगानिस्तान में 18 साल से रह रहे थे दोनों

तालिबान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान में एक ब्रिटिश दंपती को रिहा कर दिया। इस दंपती को पिछले सात महीनों से अज्ञात आरोपों के तहत हिरासत में रखा गया था। रिहा किए गए दंपती के नाम पीटर रेनॉल्ड्स और बार्बी रेनॉल्ड्स हैं। यह दंपती पिछले 18 वर्षों से अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में रह रहा था। बताया जाता है कि वे शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित एक संगठन संचालित कर रहे थे। 2021 में जब तालिबान ने अमेरिका समर्थित अफगान सरकार को हटाकर सत्ता हासिल की थी, तब भी उन्होंने देश छोड़ने के बजाय यहीं रहने का निर्णय लिया था।

दरअसल, पीटर (80) और बार्बी रेनॉल्ड्स (75) का मामला पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि दंपती का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है और उनकी मृत्यु का खतरा भी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को सीबीएस न्यूज को बताया कि कतर की मध्यस्थता के बाद उनकी रिहाई संभव हुई।

बता दें कि कतर ने ही अमेरिकी वापसी से पहले अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता में मध्यस्थता की थी। अधिकारी ने कहा कि कतर के अधिकारियों ने तालिबान के साथ कई महीनों की बातचीत के बाद उनकी रिहाई सुनिश्चित की, जिसमें ब्रिटिश सरकार और दंपती के परिवार के साथ निकट समन्वय स्थापित किया गया।