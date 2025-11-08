युद्ध हुआ तो... शांति वार्ता के विफल होने के बाद तालिबान की पाकिस्तान को खुली चेतावनी

संक्षेप: अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने भी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को अफगानों के धैर्य की परीक्षा न लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध छिड़ता है, तो अफगानिस्तान के बुजुर्ग और युवा लड़ने के लिए तैयार हैं।

अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात और खराब होते नजर आ रहे हैं। तुर्किए की राजधानी इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता असफल हो चुकी है और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को चेतावनी दी है। तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद को सीधे शब्दों में कह दिया है कि वह अफगानिस्तान की जमीन पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं अफगानिस्तान तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना के भीतर बैठे अफगानिस्तान विरोधी तत्व जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अफगानिस्तान तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता इस्तांबुल में जारी शांति वार्ता को लेकर बयान जारी करके कहा कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के इरादे नेक हैं, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों के गैर-जिम्मेदारा रवैए की वजह से शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा, "अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात अपनी पुरानी और सैद्धांतिक स्थिति को दोहराता है। वह किसी भी अन्य देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा और न ही किसी अन्य देश को अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता या सुरक्षा को कमजोर करने देगा। अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है, तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।"

तालिबान की तरफ से आगे कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान अफगानों के भाई हैं और तालिबान उनकी भलाई की कामना करते हुए शांति की आशा करता है।लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों की वजह से ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। इस मामले पर अफगानिस्तान की जनजातीय सीमा और आंतरिक मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने भी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को अफगानों के धैर्य की परीक्षा न लेने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध छिड़ता है, तो अफगानिस्तान के बुजुर्ग और युवा लड़ने के लिए तैयार हैं।