वाई-फाई पर प्रतिबंध... मोबाइल इंटरनेट चालू, इस देश में लिया गया अनोखा फैसला; जानें क्यों

प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता हाजी अताउल्लाह जैद ने कहा कि नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के 'पूर्ण प्रतिबंध' के आदेश के चलते बल्ख में अब केबल इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि मोबाइल इंटरनेट चालू है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, काबुलTue, 16 Sep 2025 06:43 PM
अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के आदेश पर उत्तरी बल्ख प्रांत में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट (वाई-फाई) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 'अनैतिकता को रोकने' के उद्देश्य से लागू किया गया है। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता हासिल करने के बाद यह पहली बार है जब इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। इस फैसले के कारण उत्तरी बल्ख प्रांत में सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान और घर वाई-फाई इंटरनेट से वंचित हो गए हैं।

फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर प्रतिबंध

प्रशासन के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि तालिबान नेता ने 'अनैतिकता को रोकने' के लिए एक अफगान प्रांत में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, मोबाइल इंटरनेट अभी भी सक्रिय है। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता हाजी अताउल्लाह जैद ने कहा कि नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के 'पूर्ण प्रतिबंध' के आदेश के चलते बल्ख में अब केबल इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

तैयार की जाएगी वैकल्पिक व्यवस्था

जैद ने आगे बताया कि यह कदम अनैतिकता को रोकने के लिए उठाया गया है, और जरूरतों के लिए देश के भीतर ही एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी। उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी कि बल्ख को प्रतिबंध के लिए क्यों चुना गया या क्या यह प्रतिबंध अन्य प्रांतों में भी लागू होगा। अफगान अधिकारी कभी-कभी सुरक्षा कारणों से, विशेष रूप से धार्मिक त्योहारों के दौरान, विस्फोटक उपकरणों के विस्फोट को रोकने के लिए मोबाइल फोन नेटवर्क को निलंबित कर देते हैं।

Afghanistan Taliban

