तालिबान के पास है ऐसा ‘हथियार’, जंग होने पर पाकिस्तान की हालत खराब कर सकता है
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। युद्ध की स्थिति में तालिबान गुरिल्ला युद्ध से नहीं चूकेगा। तालिबान के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने कई मासूमों की हत्या की है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने बीती रात कई बार अफगानिस्तानी इलाके में बमबारी की। बाद में खुद की पीठ ठोकते हुए पाकिस्तानी नेताओं ने कहा कि उन्होंने आतंकी ठिकानों पर हमला करके 29 लड़ाकों को ढेर किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पकतिका, खोस्त और कुनार इलाकों में बमबारी की है जिनमें 13 आम नागरिकों की जान चली गई है। इनमें से 11 बच्चे भी हैं। पाकिस्तान के इस हरकत से उसका खूनी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है।
पाकिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान तालिबान के ठिकनों को निशाना बनाया है। ऐसे में तालिबान के साथ उसका तनाव फिर बढ़ सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने जब भी इस तरह की हरकत की है तब अफगानिस्तान ने उसे माकूल जवाब दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अफगानिस्तान सीधे पाकिस्तान को जवाब देगा या फिर गोरिल्ला युद्ध लड़कर उसकी कमर तोड़ेगा।
लंबे समय से चल रहा है सीमा विवाद
डूरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों डूरंड लाइन की अपनी-अपनी परिभाषा तय करते हैं। वहीं पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है कि अफगान तालिबान के शह पर ही पाकिस्तान तालिबान (TTP) हमले करता है। बीते कुछ साल में पाकिस्तान में पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया है। वहीं 27 जून को कराची में हुए हमले में पाकिस्तान के चार जवान मारे गए थे।
2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को लगा था को दोनों के बीच संबंध अच्छे हो जाएंगे। हालांकि तालिबान और पाकिस्तान में दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकियों पर एयरस्ट्राइक की है जबकि अफगानिस्तान का कहा है कि उसने मासूम लोगों को मार दिया है।
पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकता है तालिबान
तालिबान के पास पाकिस्तान के मुकाबले सेना और हथियार भले ही कम हों लेकिन उनकी भौगोलिक स्थिति और गुरिल्ला युद्ध में निपुणता पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकती है। तालिबान ने 20 साल तक छापामार रणनीति से ही अमेरिका और नाटो के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह पहाड़ों की सुरंगों और दुर्गम स्थानों को भी अपना हथियार बना लेता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान तालिबान से भिड़ता है तो उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
क्या छिड़ने जा रहा है युद्ध
अफगानिस्तान ने अभी पाकिस्तान को जवाब देने से संबंधित कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब जरूर देगा। जंग की स्थिति तो अभी नहीं दिख रही है लेकिन सीमा पर तनाव बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। चीन, रूस और अमेरिका भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान से बातचीत के जरिए अपने मुद्दे सुलझाए।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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