इधर भारत आए तालिबान के मंत्री, उधर पाक की चौकियों पर कर लिया कब्जा; 12 सैनिक भी मारे

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 07:42 AM
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि तालिबान नेतृत्व वाली अफगान सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है जो डूरंड लाइन के पास कुनर और हेलमंद प्रांतों में स्थित हैं। अफगान टीवी चैनल TOLOnews के सूत्रों के मुताबिक, इन झड़पों में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और दो घायल हुए हैं। भारी गोलाबारी बह्रमचा जिले के शकीज, बीबी जानी और सालेहान इलाकों में जारी है। यह लड़ाई पक्तिया प्रांत के आरयूब जाजी जिले तक फैल चुकी है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है।

अफगान रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “तालिबान बलों ने कुनर और हेलमंद प्रांतों में डूरंड लाइन के पार स्थित पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। लड़ाई अभी भी शकीज, बीबी जानी और सालेहान क्षेत्रों में जारी है।”

हवाई हमले के बाद बढ़ा तनाव

यह झड़पें उस घटना के कुछ दिन बाद हुई हैं जब पाकिस्तान ने कथित तौर पर काबुल के पास हवाई हमला किया था। अफगानिस्तान की 201 खालिद बिन वालिद आर्मी कोर ने इसे प्रतिशोध की कार्रवाई को उकसाने वाला कदम बताया था और कहा था कि इसके जवाब में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नंगरहार और कुनर में हमले किए गए। इस्लामाबाद ने अब तक इस कथित हवाई हमले की न तो पुष्टि की है, न ही खंडन किया है।

पाकिस्तान का जवाबी हमला

रॉयटर्स के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सुरक्षा सूत्रों ने कम से कम पांच स्थानों पर संघर्ष की पुष्टि की है और कहा है कि उनकी सेनाएं जवाबी कार्रवाई कर रही हैं।

स्थानीय सूत्रों ने TOLOnews को बताया कि झड़पें अब पक्तिया के आरयूब जाज़ी जिले से आगे बढ़कर स्पिना शागा, गीवी, मनी जब्हा और आस-पास के इलाकों तक फैल चुकी हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कुनर व हेलमंद में एक-एक चौकी पूरी तरह नष्ट कर दी गई है।

