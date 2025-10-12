Hindustan Hindi News
Taliban attacks Pakistan Saudi Arabia NATO like deal said both countries should exercise self restrain

पाकिस्तान-तालिबान संघर्ष में सऊदी अरब की एंट्री, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील; अब तक 65 मरे

Taliban attacks Pakistan: पाकिस्तान की तरफ से काबुल में किए गए हवाई हमले के बाद अफगान तालिबान ने आसिम मुनीर की सेना का बुरा हाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले दिनों में किए गए हमलों में पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान मारे गए हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 03:06 PM
Taliban: आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अपने ही खोदे हुए गड्डे में गिरता जा रहा है। अफगान तालिबान के खूंखार हमले ने शहबाज शरीफ सरकार को अब और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने इस हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, वहीं करीब दो दर्जन पाकिस्तानी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के साथ नाटो जैसी डील करने वाला सऊदी अरब कहां है। क्या वह पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है? इसका जवाब है नहीं, सऊदी अरब ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कई आकंड़ों के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक 65 सैनिकों या लड़ाकों की मौत हो चुकी है।

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हो रही हिंसक झड़पों के संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को तनाव कम करने के लिए आत्मसंयम बरतना चाहिए। बयान में कहा गया, "सऊदी अरब, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा क्षेत्रों में हो रहे तनाव और झड़पों पर चिंता व्यक्त कर रहा है। सऊदी अरब आत्म-संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और संवाद व समझदारी अपनाने का आह्वान करता है, जिससे तनाव कम करने और क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।"

आपको बता दें सऊदी अरब का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ हफ्ते पहले ही उसने पाकिस्तान के साथ रक्षा डील साइन की थी। हालांकि इस डील को लेकर अस्पष्टता है कि आखिर युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब सीधे हस्तक्षेप करेगा या फिर रणनीतिक मदद देगा। दोनों देशों की तरफ से इस डील को आक्रामकता के लिए नहीं बल्कि रक्षात्मक दृष्टि से बनाया गया बताया था। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने भी दिल्ली में आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की है कि सऊदी अरब और कतर ने मध्यस्थता की पेशकश की है।

मुत्तकी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर उग्रवाद की समस्या है। सबसे पहले पाक को उस समस्या से निपटना होगा। पाकिस्तान के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी का कोई भी सदस्य नहीं है।

गौरतलब है कि शनिवार को देर रात तालिबान के लड़ाकों ने कथित तौर पर पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया और दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना ने भी इस हमले का जवाब दिया और तालिबान की कई चौकियों को निशाना बनाया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर-पख्तूनख्वा में अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल और बलूचिस्तान में बारामचा सहित कई चौकियों पर जमकर गोलीबारी हुई है।

अपडेट की जा रही है।

