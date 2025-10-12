Hindustan Hindi News
एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़ा तालिबान, 15 सैनिक ढेर; कई प्रांतों में गोलीबारी

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी काबुल समेत अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक के बाद तालिबानी सैनिकों ने कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 10:50 AM
भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती करीबी को देखते हुए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इधर अफगानिस्तानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए और उधर पाकिस्तान ने राजधानी काबुल सहित सीमावर्ती अफगानी इलाकों में एयरस्ट्राइक कर दी। तालिबान ने भी पाकिस्तान की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबान की प्रतिक्रिया में ही हेलमंद प्रांत में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके अलावा कई पाकिस्तानी पोस्ट पर भी तालिबानी सैनिकों का कब्जा हो गया। इसके अलावा सीमा से सटे कई प्रांतों में हिंसक झड़प की खबरें हैं।

हेलमंद प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता मावलावी मोहम्मद कासिम रियाज ने कहा, बहरामपुर में डूरंड लाइन के पास रात को चलाए गए ऑपरेशन में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा करने के साथ ही बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार भी उठा लिए गए हैं। बता दें कि पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। वहीं हेलमंद, कंधार, जाबुल, पाकटिका, पाकटिया खोस्त, नांगरहार और कुनार में तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये सभी प्रांत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हैं।

टोलो न्यूज के मुताबिक अफगान सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। वहीं कुनार और हेलमंड में एक-एक पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि पक्तिया और आरयूब जाजी जिले में पाकिस्तानी सैनिकों और अफगान सीमा बलों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया है। तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार तक छीन लिए। स्पिना शागा, गीवी, मणि जाभा और अन्य इलाकों में भी युद्ध की स्थिति बन गईहै।

9 अक्तूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिया में टीटीपी चीफ नूर अली मेहसूद को निशाना बनाने के लिए हवाई हमले किए थे। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने संप्रभुता का उल्लंघन किया है। भारत आए अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने भी कहा था कि पाकिस्तान तालिबान के धैर्य की परीक्षा ना ले।

