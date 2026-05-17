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अगले 5 साल में ताइवान खत्म! ट्रंप के सलाहकार ने दे डाली खतरनाक चेतावनी

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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क्या अगले पांच साल में ताइवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने कुछ ऐसा ही कहा है। आखिर क्या है ट्रंप के सलाहकार की इस चेतावनी में?

अगले 5 साल में ताइवान खत्म! ट्रंप के सलाहकार ने दे डाली खतरनाक चेतावनी

ताइवान के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अगले पांच साल में चीन उस पर कहर ढा सकता है। यह चेतावनी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ट्रंप के ही सलाहकारों ने दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकारों का मानना है कि इस दौरे के बाद चीन, ताइवान पर हमले की तरफ कदम बढ़ा सकता है। अमेरिकी अखबार एक्सियॉस ने इस बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार ने चीन की भावनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मीटंग के दौरान भी माहौल काफी ज्यादा गर्म था।

जिनपिंग ने क्या कहा
ट्रंप के एक सलाहकार ने कहाकि शी जिनपिंग दुनिया के नक्शे पर चीन की भूमिका को बदलना चाहते हैं। इसके मुताबिक उन्होंने अमेरिका से भी कह दिया है कि हम कोई उभरती हुई ताकत नहीं हैं। हम आपके बराबर ही हैं और ताइवान हमारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहाकि इस यात्रा से एक बात स्पष्ट है कि अगले पांच साल में ताइवान निशाने पर रहेगा।

वैश्विक स्तर पर क्या असर
अमेरिकी सलाहकारों ने यह भी चेतावनी दी है कि ताइवान पर चीन के हमले का ग्लोबल टेक्नोलॉजी पर क्या खराब असर हो सकता है। उन्होंने कहाकि आर्थिक तौर पर तैयार होने का कोई रास्ता नहीं है। चिप सप्लाई की स्थिति भी डांवाडोल हो जाएगी। वहीं, ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वह ताइवान के लिए 14 बिलियन डॉलर की आर्म्स डील को डिले करेंगे? इस पर उनका जवाब था कि यह मामला अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि 11 बिलियन डॉलर का आर्म्स पैकेज पहले ही ट्रंप ताइवान के लिए अप्रूव कर चुके हैं। अमेरिकी कांग्रेस में बीते दिसंबर में इस पर मुहर भी लग चुकी है।

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अमेरिका और ताइवान का रिश्ता
इसके जवाब में चीन ने लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। ट्रंप के साथ सम्मेलन के दौरान भी चीन ने उसके साथ रिश्तों में अमेरिका को सबसे बड़ा सहयोगी बताया है। ट्रंप ने भी ताइवान में भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उन्होंने ताइवान की विश्व-प्रमुख माइक्रोचिप उद्योग से अनुरोध किया कि वह अमेरिका में आ जाएं। ट्रंप ने कहाकि मैं चाहूंगा कि ताइवान में चिप बनाने वाला हर कोई अमेरिका आए। वहीं, ताइवान ने भी त्वरित जवाब दिया है। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की पॉलिसी और ताइवान की तरफ इसके झुकाव में कोई कमी नहीं आई है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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