जापान ने चीन के 'दरवाजे' पर तैनात कर दी मिसाइल, ड्रैगन के लिए खतरे की घंटी?
चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ कड़े बयान दे रहे हैं। इसी बीच जापान ने अपने सबसे दक्षिणी द्वीप योनागुनी (Yonaguni) पर मिसाइल तैनात कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। दूसरी तरफ जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजूमी ने ताइवान से महज 112 किलोमीटर दूर स्थित इस सैन्य अड्डे का दौरा किया और साफ कहा कि मिसाइलों की यह तैनाती हमले की आशंका को कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं।
गौरतलब है कि योनागुनी द्वीप को जापान अपनी दक्षिणी रक्षा श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। जापान ने पहले ही इस क्षेत्र के दो अन्य द्वीपों ( इशिगाकी पर एंटी-शिप मिसाइलें और मियाको ) पर एयर सर्विलांस सिस्टम तैनात कर रखा है। बता दें कि योनागुनी द्वीप अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए भी बेहद अहम है। यह चीन की 'प्रथम द्वीप श्रृंखला' (First Island Chain) पर स्थित है और ताइवान जलडमरूमध्य तथा पूर्वी चीन सागर के बीच समुद्री मार्ग पर है। ताइवान संकट की स्थिति में यह द्वीप निगरानी, क्षेत्र से पहुंच रोकने और अमेरिका-जापान के संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जापान के नए नेतृत्व ने ताइवान में सैन्य हस्तक्षेप की बात करके रेड लाइन पार कर दी है। चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी बयान में वांग यी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का यह बयान कि चीन द्वारा ताइवान पर नौसेना नाकेबंदी या कोई अन्य कार्रवाई जापान के लिए जवाबी सैन्य कार्रवाई का आधार बन सकती है, जो बेहद चौंकाने वाला है।
वांग यी ने कहा कि जापान के वर्तमान नेताओं ने ताइवान मुद्दे पर सैन्य हस्तक्षेप की खुली धमकी देकर सार्वजनिक रूप से गलत संदेश दिया है, ऐसी बातें कहीं हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं और ऐसी सीमा लांघी है जहां उन्हें पहुंचना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन को जापान की इन हरकतों का 'मुंहतोड़ जवाब' देना होगा।
