ताइवान में घुसे 23 चीनी फाइटर जेट और 8 समुद्री जहाज, जिंनपिंग की सेना का प्लान क्या है?
संक्षेप: ताइवान के रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने दावा किया है कि उसके क्षेत्र के आसपास 23 चीनी सैन्य विमान, आठ चीनी नौसेना के जहाज और दो सरकारी जहाजों का पता चला। एमओडी के मुताबिक, इन 23 विमानों में से 21 ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी तथा पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसपैठ की।
ताइवान और चीन के बीच तनावपूर्ण घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने दावा किया है कि उसके क्षेत्र के आसपास 23 चीनी सैन्य विमान, आठ चीनी नौसेना के जहाज और दो सरकारी जहाजों का पता चला। एमओडी के मुताबिक, इन 23 विमानों में से 21 ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी तथा पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआईजेड) में घुसपैठ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एमओडी की एक पोस्ट में कहा गया कि आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक ताइवान के आसपास 23 पीएलए विमान, 8 पीएलएएन जहाज और 2 सरकारी जहाज सक्रिय पाए गए। इनमें से 21 विमानों ने मध्य रेखा पार कर उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी तथा पूर्वी एडीआईजेड में प्रवेश किया। हम स्थिति की निगरानी की और उचित कार्रवाई की।
बता दें कि बुधवार को भी ताइवान ने इस क्षेत्र में 16 चीनी विमान, 13 नौसेना जहाज तथा दो सरकारी जहाजों को सक्रिय देखा। इनमें से 14 विमानों ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी तथा दक्षिण-पूर्वी एडीआईजेड में प्रवेश किया था। एमओडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि आज (बुधवार) सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक ताइवान के आसपास 16 पीएलए विमान, 13 पीएलएएन जहाज और 2 सरकारी जहाज सक्रिय थे। इनमें से 14 विमानों ने मध्य रेखा पार कर उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी तथा दक्षिण-पूर्वी एडीआईजेड में घुसपैठ की। हमने स्थिति पर नजर रखी और आवश्यक कार्रवाई की।
दूसरी ओर चीन की परमाणु शक्तियों में हो रही तेज प्रगति और विविधता ने वैश्विक स्तर पर चिंता की लहर दौड़ा दी है। अगर ताइवान विवाद में पश्चिमी देश हस्तक्षेप करते हैं, तो बीजिंग 'परमाणु ब्लैकमेल' का सहारा ले सकता है या फिर परमाणु युद्ध तक की धमकी दे सकता है। सेंट्रल न्यूज एजेंसी (सीएनए) की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 सितंबर को तियानानमेन स्क्वायर में हुई सैन्य परेड में चीन ने तीन परमाणु-सक्षम मिसाइलों का प्रदर्शन किया। इनमें जेएल-1 हवाई-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, जेएल-3 पनडुब्बी-प्रक्षेपित अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल और डीएफ-61 सतह-से-सतह अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल शामिल थीं।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि हवा, भूमि और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता वाला यह चीनी 'परमाणु त्रयी' का खतरनाक प्रदर्शन लोकतांत्रिक देशों में भय का माहौल पैदा कर रहा है। सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चीन के पास हवाई माध्यम से परमाणु हमले की क्षमता नहीं थी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
