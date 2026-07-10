Explainer: दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा ये अहम देश? समंदर के नीचे चल रही 'तीसरे विश्वयुद्ध' की तैयारी!
क्या ताइवान संकट के कारण दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की ओर बढ़ रही है? जानिए जुलाई 2026 के ताजा घटनाक्रम और अमेरिका-चीन के बीच छिड़े 'सेमीकंडक्टर वॉर' का पूरा सच।
कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप उठें और पता चले कि दुनिया भर के स्मार्टफोन, लैपटॉप, कारें और यहां तक कि मिसाइलों का उत्पादन अचानक ठप हो गया है। ग्लोबल शेयर बाजार क्रैश कर चुका है और दुनिया की इकॉनमी रातों-रात 10 साल पीछे चली गई है। यह किसी हॉलीवुड की साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यह वो खौफनाक सच है जिसके डर से इस वक्त अमेरिका से लेकर यूरोप तक की नींद उड़ी हुई है।
केंद्र में है एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम देश- ताइवान और समंदर यानी ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी के नीचे और ऊपर एक ऐसा 'कोल्ड वॉर' चल रहा है, जो किसी भी दिन तीसरे विश्वयुद्ध की चिंगारी बन सकता है। ताजा घटनाक्रमों ने इस चिंगारी को और हवा दे दी है।
अचानक क्यों गरमा गया है ताइवान का समंदर?
ताइवान ने हाल ही में ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब देने की एक बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है। 9 जुलाई 2026 को ताइवान ने इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा किया जिसने बीजिंग को भड़का दिया है।
ताइवान की कोस्ट गार्ड ने 7 विदेशी सांसदों को अपनी पेट्रोलिंग शिप पर बैठाकर 'किनमेन आईलैंड' का दौरा कराया। इसमें भारत के भी सांसद शामिल थे। यह इलाका चीन के तट से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यह ताइवान का दुनिया को सीधा संदेश था कि "हम चीन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।"
दूसरी तरफ, ताइवान के सुरक्षा अधिकारियों ने खुलेआम चेतावनी दी है कि चीन समंदर में 'सलामी स्लाइसिंग' की नीति अपना रहा है। यानी वह सीधे बड़ा हमला करने के बजाय, धीरे-धीरे ताइवान की समुद्री सीमाओं में अपने जहाज भेजकर उस पर कब्जा जमा रहा है।
असली लड़ाई जमीन की नहीं, 'खजाने' की है
अगर आपको लगता है कि चीन सिर्फ अपने नक्शे का विस्तार करने के लिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे हैं। असली लड़ाई 21वीं सदी के 'तेल' यानी सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स की है।
ताइवान की कंपनी TSMC (ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी) दुनिया के 90% से ज्यादा सबसे एडवांस चिप्स बनाती है। एआई के इस दौर में इन चिप्स के बिना कुछ नहीं चल सकता।
2026 में दुनिया भर में एआई चिप्स की भारी कमी चल रही है, क्योंकि डिमांड बेतहाशा है। इसी साल के अंत तक TSMC अपने सबसे एडवांस 1.6-नैनोमीटर चिप्स का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने वाली है।
चीन जानता है कि अगर उसने ताइवान पर सैन्य कब्जा कर लिया, तो TSMC की फैक्ट्रियां उसके हाथ में आ जाएंगी। इसके बाद वह अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नब्ज अपने हाथ में ले लेगा। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यह 'खजाना' चीन के हाथ लगे।
क्या कहता है अमेरिका का दांव?
ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जून 2026 के अंत में ही ताइवान की संसद के स्पीकर हान कुओ-यू ने अमेरिकी सांसदों से वाशिंगटन में मुलाकात की है। ताइवान ने अपने लिए 25 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट पास किया है और अमेरिका से 14 बिलियन डॉलर के हथियारों की खेप का इंतजार कर रहा है, जो फिलहाल अमेरिकी संसद में अटका हुआ है।
तीसरे विश्वयुद्ध का अलार्म
यूक्रेन के सांसदों ने जो ताइवान का दौरा किया, उन्होंने दुनिया को एक स्पष्ट चेतावनी दी है: अगर आप शांति चाहते हैं, तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए।
चीन के कोस्ट गार्ड जहाज, मिलिशिया और रिसर्च शिप्स हर दिन ताइवान के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जापान और फिलीपींस भी चीन के इसी 'ग्रे-जोन वॉरफेयर' यानी बिना गोली चलाए युद्ध लड़ने का शिकार हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि समंदर में चीन की यह "कंट्रोल्ड आक्रामकता" किसी भी दिन एक छोटे से एक्सिडेंट या मिसकैलकुलेशन के कारण बड़ी जंग में बदल सकती है। क्या दुनिया चीन के इस साइलेंट एग्रेशन को रोक पाएगी, या फिर ताइवान का यह संकट सचमुच दुनिया को एक और महायुद्ध की आग में झोंक देगा? समय बताएगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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