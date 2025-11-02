मुनीर-शरीफ के बाद अब व्हाइट हाउस जाएंगे सीरिया के राष्ट्रपति, एक समय अमेरिका ने रखा था इनाम
संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में किसी सीरियाई राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इस बैठक की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि बैठक 10 नवंबर को होने की संभावना है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ 'व्हाइट हाउस' में वार्ता करेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अल-शरा पर एक समय एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम था। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस का दौरा कर चुके हैं, जहां ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की थी।
ट्रंप ने मई में सऊदी अरब में अल-शरा से मुलाकात की थी, जो अमेरिका और सीरिया के नेताओं के बीच 25 वर्षों में पहली मुलाकात थी। सीरिया दशकों से जारी अंतरराष्ट्रीय अलगाव से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। ट्रंप की खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं के साथ बैठक के इतर हुई इस बैठक को सीरिया के लिए एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा गया। सीरिया असद परिवार के 50 से अधिक वर्षों के कठोर शासन के बाद अब भी उबर नहीं पाया है।
अबू मोहम्मद अल-गोलानी नाम से जाने जाने वाले अल-शरा का अल-कायदा से नाता था और सीरियाई युद्ध में उतरने से पहले वह इराक में अमेरिकी सेना से लड़ने वाले विद्रोहियों में शामिल हो गए थे। उन्हें अमेरिकी सैनिकों ने कई साल तक वहां कैद भी रखा था। अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान अल-शरा आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
