कभी आतंकी रहे सीरिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका में क्या बोला, 9/11 हमले से लिंक पर भी टिप्पणी

संक्षेप: सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शराआ ने कहा, 'मैं उस समय सिर्फ 19 साल का था। मैं बहुत युवा था। मेरे पास कोई फैसला लेने की शक्ति नहीं थी। इसका मेरा कोई लेना-देना नहीं है। अल-कायदा उस समय मेरे इलाके में मौजूद नहीं था।'

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शराआ ने आतंकी संगठन अल-कायदा से अपने संबंधों पर बड़ा बयान दिया। अल-शरा को पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश विभाग की वैश्विक आतंकवादी सूची से हटाया गया था। वह सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। वह पहले इस्लामिस्ट गुट हयात तहरीर अल-शाम के नेता थे, जो अल-कायदा का क्षेत्रीय ऑफशूट है। दिसंबर 2024 में सरकार विरोधी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए इसने दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिससे सीरिया के लंबे समय के राष्ट्रपति बशर असद की सत्ता गिर गई। ट्रंप से मिलने के तुरंत बाद अल-शराआ ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने जिहादियों से अपनी पुराने जुड़ाव को बीता हुआ मामला बताया। 9/11 हमलों पर कोई पछतावा होने के सवाल पर उन्होंने किसी भी भागीदारी से इनकार किया।

राष्ट्रपति अहमद अल-शराआ ने कहा, 'मैं उस समय सिर्फ 19 साल का था। मैं बहुत युवा था। मेरे पास कोई फैसला लेने की शक्ति नहीं थी। इसका मेरा कोई लेना-देना नहीं है। अल-कायदा उस समय मेरे इलाके में मौजूद नहीं था।' उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 को हुए विमान अपहरणों से उन्हें जोड़ना गलत है।' अल-शराआ ने कहा कि हम हर उस नागरिक की मौत पर शोक मनाते हैं जो मारा गया। यूएस में 9/11 आतंकी हमले में लगभग 3 हजार अमेरिकी मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में घुसकर हमले किए।