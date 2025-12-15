सिडनी के बोंडी बीच फायरिंग का हीरो कौन? अहमद-अल-अहमद फल नहीं बेचते, कैसे हुई गलत पहचान

संक्षेप: हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोग आभार जताने के लिए उत्सुक थे, जिससे गलत पहचान तेजी से फैल गई। कई शुभचिंतकों ने सिडनी के दक्षिणी हिस्से में सदर्न बेस्ट फ्रेश फल बिजनेस को मैसे भेजने शुरू कर दिए, यह सोचकर कि स्टोर अहमद का है।

सिडनी के बोंडी बीच पर ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक इतिहास में सबसे घातक गोलीबारी की घटना हुई। इसके कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गोली चलाने वाले पर झपटता नजर आया। उसने हमलावर का हथियार छीन लिया, जबकि पास में गोली चलने की आवाजें गूंजती रहीं। इस व्यक्ति को इंटरनेट पर तुरंत हीरो घोषित कर दिया गया। उसका नाम अहमद-अल-अहमद बताया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह सिडनी के सदर्न सुदरलैंड का रहने वाला 42 वर्षीय फल विक्रेता है। लेकिन, यह जानकारी गलत निकली। वास्तव में, अहमद-अल-अहमद 2021 से तंबाकू और एक स्टोर के मालिक हैं।

हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोग आभार जताने के लिए उत्सुक थे, जिससे गलत पहचान तेजी से फैल गई। कई शुभचिंतकों ने सिडनी के दक्षिणी हिस्से में सदर्न बेस्ट फ्रेश फल बिजनेस को मैसेज भेजने शुरू कर दिए, यह सोचकर कि स्टोर अहमद का है। हालांकि, इसके मालिकों ने सोमवार को फेसबुक पर गलती सुधारते हुए सही जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया, 'इस त्रासदी को देखकर बहुत दुख हुआ। इस महान ऑस्ट्रेलियाई हीरो के फल दुकान की लोकेशन को लेकर गलतफहमी हुई है। हम अहमद को नहीं जानते, न ही उनकी दुकान की जगह। हम इस हीरो को बधाई देते हैं और जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।'