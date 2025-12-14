Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Sydney Bondi Beach attack Video: Australia में यहूदी हीरो ने छीनी बंदूक, फिर तानी |

लगातार फायरिंग हो रही है। तभी एक शख्स बंदूकधारी हमलावर पर कूद जाता है। न सिर्फ कूदता है बल्कि उसकी बंदूक छीनकर उसी के ऊपर तान देता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बांडी बीच पर हुए हमले में इस शख्स की बहादुरी चर्चा में है।

Dec 14, 2025
