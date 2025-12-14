Hindi Newsविदेश न्यूज़Sydney Bondi Beach attack Video
Sydney Bondi Beach attack Video: Australia में यहूदी हीरो ने छीनी बंदूक, फिर तानी |
संक्षेप:
लगातार फायरिंग हो रही है। तभी एक शख्स बंदूकधारी हमलावर पर कूद जाता है। न सिर्फ कूदता है बल्कि उसकी बंदूक छीनकर उसी के ऊपर तान देता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बांडी बीच पर हुए हमले में इस शख्स की बहादुरी चर्चा में है।
Dec 14, 2025 11:27 pm IST
