Hindi Newsविदेश न्यूज़Sydney Bondi Beach Attack Sajid Indian Passport Australia
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी Sajid के पास कहां से आया Indian Passport, हड़कंप | Australia
संक्षेप:
सिडनी में 16 लोगों को मारने वाले बॉन्डी बीच के आतंकी साजिद और नवीद अकरम इस्लामी संगठनों से मिलिट्री-स्टाइल ट्रेनिंग लेने के लिए फिलीपींस गए थे. फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट था. जबकि उसके बेटे नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई दस्तावेजों का इस्तेमाल किया
Dec 16, 2025 09:47 pm IST
