Hindi Newsविदेश न्यूज़Sydney Bondi Beach Attack Hamas threatens Israel
Sydney Bondi Beach Attack के बाद Hamas ने Israel को दे दी धमकी! यहूदियों पर क्या कहा?
संक्षेप:
हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नज्जाल ने इस हमले को आतंकवादी घटना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया।
Dec 16, 2025 11:01 am ISTPrity Nagpal लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrity Nagpal
प्रिटी नागपाल : Live Hindustan वीडियो टीम का हिस्सा हैं।
