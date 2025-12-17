Hindustan Hindi News
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी नवीद अकरम आया कोमा से बाहर, पुलिस ने तुरंत क्या किया? Australia

संक्षेप:

14 दिसंबर और एक बड़े आतंकी हमले से हिल गया था सिडनी का बांडी बीच, इस बड़े और खौफनाक आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, बॉन्डी बीच हमले का आरोपी नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया है, नवीद के कॉमा से बाहर आते ही ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उसे अस्पताल के बिस्तर पर ही गिरफ्तार कर लिया

Dec 17, 2025 09:48 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
