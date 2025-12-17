Hindi Newsविदेश न्यूज़Sydney Bondi Beach Attack Australia
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी नवीद अकरम आया कोमा से बाहर, पुलिस ने तुरंत क्या किया? Australia
संक्षेप:
14 दिसंबर और एक बड़े आतंकी हमले से हिल गया था सिडनी का बांडी बीच, इस बड़े और खौफनाक आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, बॉन्डी बीच हमले का आरोपी नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया है, नवीद के कॉमा से बाहर आते ही ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उसे अस्पताल के बिस्तर पर ही गिरफ्तार कर लिया
Dec 17, 2025 09:48 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
