Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Swiss fire victims Tears and stunned silence at vigil Crans Montana flowers lighting
‘भयानक नजारा, युद्ध का मैदान लग रहा था’, स्विट्जरलैंड में 40 की जान लेने वाला अग्निकांड

‘भयानक नजारा, युद्ध का मैदान लग रहा था’, स्विट्जरलैंड में 40 की जान लेने वाला अग्निकांड

संक्षेप:

ओरोस्टेविक नाम के शख्स ने बताया, 'मैं खुद वहां नहीं था, लेकिन मेरे माता-पिता के कई दोस्त और रिश्तेदार थे। कुछ की मौत हो गई। करीब 10 अस्पताल में हैं।' उन्होंने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

Jan 02, 2026 07:14 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए साल की पूर्व संध्या पर स्विट्जरलैंड ले कॉन्स्टेलेशन बार में भयानक आग लग गई। बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे लगी इस आग में 40 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। हादसे में मरने वालों को याद करने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। भीषण ठंड में लोगों ने फूल चढ़ाए और मोमबत्तियां जला रहे थे। शोकाकुल लोग घटनास्थल को निहारते हुए चुपचाप खड़े थे। फुसफुसाहट में ही कुछ बातें हो रही थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:क्या जयशंकर की यात्रा से सुधरेंगे भारत संग रिश्ते, बांग्लादेश ने क्या जवाब दिया

ओरोस्टेविक नाम के शख्स ने बताया, 'मैं खुद वहां नहीं था, लेकिन मेरे माता-पिता के कई दोस्त और रिश्तेदार थे। कुछ की मौत हो गई। करीब 10 अस्पताल में हैं।' उन्होंने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्त गले मिलकर रो रहे थे। आंखों में आंसू लिए लोग सन्न खड़े थे। पड़ोसी शहर चर्मिग्नॉन-डेन-बास के मैथिस ने कहा, 'यह बार हमारा पसंदीदा स्पॉट था, हर वीकेंड दोस्तों से मिलते थे। शुक्र है, इस बार नहीं गए। हमने सोचा छोटी आग है, लेकिन पहुंचे तो भयानक नजारा था। यह युद्ध का मैदान लग रहा था।'

चश्मदीदों ने क्या बताया

24 साल से इलाके में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक पाउलो मार्टिंस ने बताया, 'मेरा बेटा वहीं पास में था। वह गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला था लेकिन नहीं गया। वह घर लौटा तो सदमे में था। उसके 17 वर्षीय दोस्त को 30 प्रतिशत जलने के कारण जर्मनी इलाज के लिए ले जाया गया।' सड़क के मुहाने पर लगे टेबल पर फूल और मोमबत्तियां चढ़ाई जा रही थीं। पुलिस ने व्हाइट स्क्रीन से बार को ढका हुआ था। एक महिला ने कहा, 'हमारे करीबी लापता हैं, कोई खबर नहीं। वे जवान थे।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Fireman Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।