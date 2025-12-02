इमरान खान की बहनों के आगे झुकी पाक सरकार, मुलाकात की इजाजत मिली; किस बात का सता रहा था डर
पाकिस्तान में इस समय इमरान खान की सेहत को लेकर भारी अफरातफरी का माहौल है। कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मंगलवार को उनकी बहन को मिलने की अनुमति मिल गई।
पाकिस्तान में इस समय इमरान खान की सेहत को लेकर भारी अफरातफरी का माहौल है। कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मंगलवार को उनकी बहन को मिलने की अनुमति मिल गई। जेल के बाहर भारी हंगामे और प्रदर्शन केे बीच बहन को जेल के अंदर बुलाया गया है। बता दें कि इमरान की सभी बहनें अदियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और भाई से मिलने का इंतजार कर रही हैं।
बता दें कि इमरान खान की तीन बहनें और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पिछले कई दिनों से उनसे मुलाकात की इजाजत दिलाने के लिए अदियाला जेल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। इसी बीच PTI ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अदियाला जेल के बाहर नए सिरे से जोरदार प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।
इमरान खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़े स्तर पर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनों को देखते हुए पाकिस्तानी प्रशासन ने रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी है और हर तरह की सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉ हसन वकार चीमा ने पंजाब संशोधन अधिनियम 2024 के तहत धारा 144 को 1 से 3 दिसंबर तक लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों की कोई भी सभा, मीटिंग, धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन या इसी तरह की कोई गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
